Morto em confronto com a PM em Vitória tinha saído da cadeia há um ano

Policiais apreenderam drogas e arma após tiroteio que resultou na morte de uma pessoa em Vitória Crédito: Divulgação

A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Justiça ( Sejus ): "há registros de setembro de 2013 a agosto de 2021. Artigo 157 do Código Penal (roubo) e artigos 33 e 35, Lei 11343/06 (tráfico)".

De acordo com a capitão Karina Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar , o local onde tudo aconteceu já é conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Quatro suspeitos estariam na região, três deles armados.

"A gente estava com a equipe de serviço e tinha duas patrulhas. Ao avistarem um grupo de policiais, eles tentaram se evadir e deram de frente com outros policiais nossos. Eles efetuaram disparos e um dos policiais revidou. Um dos disparos acertou o Ícaro", afirmou a comandante.

"Nossa intenção é parar a agressão contra a PM. Assim que ele caiu ao solo e os policiais chegaram, foram socorrer. Como ele estava perdendo muito sangue, se fosse esperar a ambulância chegar não daria tempo", garantiu a comandante.

O jovem chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. "Com ele tinha arma, carregadores, entorpecentes, rádio comunicador com a frequência do tráfico. Nos carregadores tinha adesivo com a inscrição JN, de Jesus de Nazareth. Além disso, ele tem passagens por tráfico e roubo", disse Bortoluzzi.