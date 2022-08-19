Morto em confronto com a PM em Vitória tinha saído da cadeia há um ano

O jovem de 27 anos identificado como Ícaro Baia de Souza, que morreu após uma troca de tiros com policiais militares na manhã desta sexta-feira (19), em Jesus de Nazareth, Vitória, tinha acabado de completar um ano em liberdade, após sair da cadeia em 18 de agosto de 2021.
A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Justiça (Sejus): "há registros de setembro de 2013 a agosto de 2021. Artigo 157 do Código Penal (roubo) e artigos 33 e 35, Lei 11343/06 (tráfico)".
De acordo com a capitão Karina Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar, o local onde tudo aconteceu já é conhecido por ser um ponto de venda de drogas. Quatro suspeitos estariam na região, três deles armados.
"A gente estava com a equipe de serviço e tinha duas patrulhas. Ao avistarem um grupo de policiais, eles tentaram se evadir e deram de frente com outros policiais nossos. Eles efetuaram disparos e um dos policiais revidou. Um dos disparos acertou o Ícaro", afirmou a comandante.
"Nossa intenção é parar a agressão contra a PM. Assim que ele caiu ao solo e os policiais chegaram, foram socorrer. Como ele estava perdendo muito sangue, se fosse esperar a ambulância chegar não daria tempo", garantiu a comandante.
O jovem chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. "Com ele tinha arma, carregadores, entorpecentes, rádio comunicador com a frequência do tráfico. Nos carregadores tinha adesivo com a inscrição JN, de Jesus de Nazareth. Além disso, ele tem passagens por tráfico e roubo", disse Bortoluzzi.
Em buscas pela região, os policiais ainda apreenderam 299 pinos de cocaína, 77 pedras de crack, 14 cigarros de maconha, seis buchas maconha, uma pistola calibre 9mm, 24 munições do mesmo calibre, dois carregadores de pistola, dois celulares, quatro bases de carregador de rádio comunicador e um rádio comunicador.