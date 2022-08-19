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Crime

Funcionário de lanchonete morto em assalto na Serra deixa três filhos

Ainda segundo a família da vítima, Gleison estava com um quarto filho a caminho: a namorada está grávida. Ele trabalhava havia menos de um mês no estabelecimento
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 ago 2022 às 14:10

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 14:10

Gleison Lucio Moreira, trabalhava na lanchonete, foi atingido na troca de tiros e morreu
Gleison Lucio Moreira, cozinheiro que morreu em assalto a lanchonete Crédito: Reprodução
O funcionário que morreu durante um assalto a uma lanchonete na Serra, na noite de quinta-feira (18), era cozinheiro e estava no período de experiência. A família relatou à reportagem da TV Gazeta que Gleison Lucio Moreira, de  26 anos, deixa três filhos, um menino e duas meninas, além da namorada grávida.
Três criminosos tentaram assaltar a lanchonete, mas foram surpreendidos pelo marido da proprietária do estabelecimento, um soldado da Polícia Militar que estava no balcão. Houve troca de tiros entre o policial e os suspeitos, mas o funcionário Gleison e um dos criminosos acabaram atingidos pelos disparos e morreram.

CÂMERA FLAGROU CRIME

Imagens de câmera de segurança da lanchonete mostram quando três homens chegam ao local e anunciam o assalto. O policial militar está atrás do balcão e ainda há dois clientes em uma mesa perto da porta de entrada. A partir daí, começa uma troca de tiros entre o PM e os criminosos.
Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos dispararam de duas a três vezes e o soldado revidou com 14 disparos. Em meio à troca de tiros, Gleison — que estava na cozinha atrás do balcão — foi atingido na mão esquerda e no tórax. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra, mas não resistiu. 
Após a tentativa de assalto, um dos indivíduos fugiu a pé pelas ruas do bairro, enquanto os outros dois fugiram em um carro. Posteriormente, a Polícia Militar obteve a informação de que um homem vítima de disparos de arma de fogo havia dado entrada no PA da Praia do Suá, em Vitória, e sido transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital.
Uma equipe de militares se deslocou até a unidade hospitalar e confirmou que o homem baleado era um dos envolvidos na tentativa de assalto à lanchonete da Serra, e foi identificado como Matheus Pereira Machado. Ele morreu no hospital. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Matheus já esteve preso entre os anos de 2016 a 2021 por roubo à mão armada.
Matheus Pereira Machado, de 27 anos, participou da tentativa de assalto, foi baleado e morreu
Matheus Pereira Machado, de 27 anos, participou da tentativa de assalto, foi baleado e morreu Crédito: Reprodução
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic). "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou.

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