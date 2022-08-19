Funcionário de lanchonete morto em assalto na Serra deixa três filhos

Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos dispararam de duas a três vezes e o soldado revidou com 14 disparos. Em meio à troca de tiros, Gleison — que estava na cozinha atrás do balcão — foi atingido na mão esquerda e no tórax. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, também na Serra, mas não resistiu.