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Violência

Corpo é encontrado amarrado dentro de saco e com pernas cortadas em Viana

Vítima foi encontrada por moradores que iam trabalhar por volta de 6h e eles acionaram a Polícia Militar

Publicado em 

19 ago 2022 às 12:28

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 12:28

Corpo foi encontrado dentro de saco em Viana
Corpo foi encontrado dentro de saco em Viana Crédito: Fabrício Christ
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (19) dentro de um saco, amarrado com cordas e as pernas cortadas. O caso foi registrado no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana.
A vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada por moradores que iam trabalhar por volta de 6h e eles acionaram a Polícia Militar.
Policiais informaram que o homem também possuía muitos cortes espalhados pelo tronco e barriga, além das costas machucadas. Uma camisa também estava amarrada no pescoço da vítima.
Peritos da Polícia Civil estiveram no local e não souberam informar se o homem foi morto na rua ou se foi morto em outro lugar e levado para a região.
Nas roupas do homem não havia nenhum sinal ou documento que pudesse ajudar a polícia a identificá-lo. No bairro, ninguém quis comentar o caso.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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