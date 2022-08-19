Corpo é encontrado amarrado dentro de saco e com pernas cortadas em Viana

Corpo foi encontrado dentro de saco em Viana Crédito: Fabrício Christ

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (19) dentro de um saco, amarrado com cordas e as pernas cortadas. O caso foi registrado no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana.

A vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrada por moradores que iam trabalhar por volta de 6h e eles acionaram a Polícia Militar.

Policiais informaram que o homem também possuía muitos cortes espalhados pelo tronco e barriga, além das costas machucadas. Uma camisa também estava amarrada no pescoço da vítima.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e não souberam informar se o homem foi morto na rua ou se foi morto em outro lugar e levado para a região.

Nas roupas do homem não havia nenhum sinal ou documento que pudesse ajudar a polícia a identificá-lo. No bairro, ninguém quis comentar o caso.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.