Ataque de criminosos rivais termina em confronto com a PM em Vila Velha

Um ataque de traficantes dos bairros Jaburuna, Cobi de Baixo e Cobi de Cima a rivais do bairro Dom João Batista, em Vila Velha, terminou com confronto entre criminosos e a Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (22). Os suspeitos se esconderam em casas de famílias e, ao todo, nove pessoas foram presas.
Dentre os detidos está um suspeito que chegou a ser baleado, e, mais, tarde, foi constatado que ele era foragido da Justiça do Rio de Janeiro.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, que esteve no local onde aconteceu o confronto, apurou que cerca de 10 criminosos foram em três carros até Dom João Batista. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, contou que, durante o confronto, motivado pela disputa territorial do tráfico de drogas, uma viatura da corporação foi atingida.
"Há essa rivalidade em toda a Grande Vitória pela disputa territorial do tráfico de drogas. O pessoal do Jaburuna, que rivaliza com Dom João Batista, desceu em três veículos fortemente armados para fazer o ataque. Durante essa vinda deles, encontraram a Polícia Militar. Temos viaturas que foram atingidas por esses disparos", disse.
Ataques e confrontos entre facções rivais têm sido constantes na Grande Vitória. Caus garantiu que essas ações criminosas serão reprimidas pela Polícia Militar e ressaltou que o efetivo em Vila Velha foi dobrado.
"O resultado para aqueles que vão fazer ataque é esse. Uma polícia forte, preparada, que tem determinação do comandante-geral para partir para o enfrentamento. Contra esse tipo de criminoso covarde, o Estado está presente e continuará presente. E não é só nessa região, não. Vitória também tem uma guerra entre facções e, nessa região de Vila Velha e Terra Vermelha, nós temos escala ISEO fornecida pelo Governo do Estado para dobrar nosso efetivo", concluiu o comandante-geral.
Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram o veículo usado pelos suspeitos, com aproximadamente 15 buracos de balas no para-brisas e na lataria. Uma outra imagem mostra cápsulas de balas de calibre grosso.
Depois que houve o confronto entre traficantes, a Polícia Militar foi até o local e suspeitos atiraram contra a equipe, que revidou. Um homem ficou ferido e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu um sete pistolas, uma mira laser, um fuzil e uma arma falsa, cinco carregadores, mais de 200 munições de diversos calibres, três rádios comunicadores, 25 pinos de cocaína, luvas, toucas ninja, coletes balísticos e cintos táticos.
Moradores relataram que o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado e sobrevoou a área por mais de uma hora. Em um vídeo enviado à reportagem é possível ouvir muitos barulhos de tiros sendo disparados em sequência. Veja abaixo:
Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio em confronto com policiais e ainda está sendo apurada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).