Ataque de criminosos rivais termina em confronto com a PM em Vila Velha

"O resultado para aqueles que vão fazer ataque é esse. Uma polícia forte, preparada, que tem determinação do comandante-geral para partir para o enfrentamento. Contra esse tipo de criminoso covarde, o Estado está presente e continuará presente. E não é só nessa região, não. Vitória também tem uma guerra entre facções e, nessa região de Vila Velha e Terra Vermelha, nós temos escala ISEO fornecida pelo Governo do Estado para dobrar nosso efetivo", concluiu o comandante-geral.