Homem é assassinado com golpe de faca em Cariacica

Um homem de 42 anos foi assassinado com uma facada na noite deste domingo (21), no bairro Parque Gramado, em Cariacica. A Polícia Militar informou que enviou uma equipe ao local, e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. Não há informações sobre motivação e autoria do crime.
O corpo de Fernando Damasceno dos Reis foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", destacou a corporação, em nota.