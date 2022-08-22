Homem é assassinado com golpe de faca em Cariacica

Fernando Damasceno dos Reis, de 42 anos, morreu esfaqueado em Cariacica Crédito: Fernando Madeira | Reprodução

Um homem de 42 anos foi assassinado com uma facada na noite deste domingo (21), no bairro Parque Gramado, em Cariacica. A Polícia Militar informou que enviou uma equipe ao local, e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. Não há informações sobre motivação e autoria do crime.

O corpo de Fernando Damasceno dos Reis foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.