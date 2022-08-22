Mulher é morta com tiro na cabeça em Pancas e ex-namorado é suspeito

Vítima, Tereza tinha 4 filhos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher foi morta com um tiro na cabeça dentro de casa na localidade de Córrego do Gambá, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. O crime ocorreu no início da noite de domingo (21) e a vítima foi identificada como Tereza Rosa de Souza, de 36 anos. Segundo apuração do repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noroeste, o principal suspeito é o ex-namorado dela, um homem de 54 anos que teria agido por ciúmes. O nome dele não foi divulgado.

Familiares de Tereza contaram para a reportagem que não havia histórico de agressividade entre a vítima e o suspeito, mas o homem teria chegado à residência da mulher falando frases desconexas.

Segundo a Polícia Militar , as filhas de Tereza brincavam no quintal e viram quando o homem entrou na residência, depois ouviram o barulho do disparo. Elas correram para pedir socorro à vizinha, que foi ao imóvel e encontrou a mulher baleada dentro do banheiro. Quando os militares chegaram ao local a vítima já estava sem vida.

Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Pancas e que, até o momento, o suspeito não foi localizado. Segundo o delegado João Seidel, responsável pelo caso, policiais estão realizando diligências para tentar encontrar o homem.

"De acordo com testemunhas, o suspeito, suposto companheiro da vítima, chegou no local por volta das 18h de moto, entrou na casa e efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o rosto da mulher. Em seguida, ele fugiu do local de moto. O suspeito não tem passagem pela polícia e não havia registros de boletins envolvendo o casal. Ainda não há informações sobre a motivação do crime até o momento. Estamos realizando diligências para encontrá-lo", informou o delegado.