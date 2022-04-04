Vídeo: carro capota e motorista sobrevive a grave acidente em Pancas

Uma câmera de segurança registrou um grave acidente no fim da tarde desta segunda-feira (4), em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A imagem mostra o momento em que um carro desgovernado capota e levanta poeira, às margens da rodovia ES 164, que liga o município a Alto Rio Novo.
Segundo informações da Defesa Civil de Pancas, que auxiliou na ocorrência, o motorista era o único ocupante do veículo e teve escoriações nos braços e nas pernas. Ele estava consciente e relatou também sentir dor na região da clavícula. Uma ambulância do Samu fez o resgate da vítima, ainda não identificada, e a levou para um hospital de Colatina. Não há mais informações sobre o estado de saúde do motorista.
Carro capota em grave acidente em Pancas
O veículo ficou bastante amassado e já foi retirado do local. Segundo a Polícia Militar, até as 20h, a ocorrência ainda estava em andamento. A causa do acidente ainda será apurada, mas o motorista teria relatado que um dos pneus estourou.
O acidente ocorreu em um trecho próximo de onde um jovem morreu no último sábado. Segundo a PM, o motociclista se chocou contra o meio-fio e foi arremessado em direção a um poste.