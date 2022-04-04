Um homem sofreu um acidente ao saltar de parapente no início da tarde desta segunda-feira (4) e teve que aterrissar na cobertura de um prédio no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. No pouso forçado, ele chegou a quebrar um dos vidros do guarda-corpo do edifício. O vídeo acima mostra instantes seguintes ao fato.
De acordo com uma aposentada que vive em um edifício vizinho e presenciou a cena, tudo aconteceu por volta das 12h30. "Eu estava sentada na varanda e percebi a sombra do parapente. Quando levantei a cabeça, vi que a asa estava meio dobrada e que o piloto estava descontrolado", contou.
"Ele foi descendo, bateu no prédio do lado e depois bateu nesse em que ele entrou. Acho até que ele precisou se agarrar para não cair"
Homem cai sobre prédio em acidente com parapente em Vila Velha
Segundo ela, o homem caiu sobre o Edifício Espelho D'Água, que fica na Avenida Antônio Gil Veloso — orla do município. "Cheguei a gritar para ver se ele queria ajuda, mas ele falou que não precisava e pegou o celular. Uns dez minutos depois, outras pessoas chegaram e ele saiu andando", disse.
Apesar de estar acostumada com voos de parapente na região onde mora, a aposentada confessou que ficou bastante nervosa com o que presenciou. "Acho que eu fiquei mais assustada do que ele. Fiquei tremendo da cabeça aos pés", disse, rindo, já com o alívio de saber que tudo terminou bem.
Questionada, a Prefeitura de Vila Velha disse que não atuou na ocorrência, mas reforçou que "de acordo com a Instrução do Comando da Aeronáutica, não existe autorização de espaço aéreo condicionado (temporário ou permanente) para práticas aerodesportivas no Morro do Moreno".