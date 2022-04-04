Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que susto!

Homem cai sobre prédio em acidente com parapente em Vila Velha

No pouso forçado, piloto chegou a quebrar um vidro da cobertura de um edifício que fica na Praia da Costa; acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (4)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

04 abr 2022 às 14:24

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:24

Um homem sofreu um acidente ao saltar de parapente no início da tarde desta segunda-feira (4) e teve que aterrissar na cobertura de um prédio no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. No pouso forçado, ele chegou a quebrar um dos vidros do guarda-corpo do edifício. O vídeo acima mostra instantes seguintes ao fato.
De acordo com uma aposentada que vive em um edifício vizinho e presenciou a cena, tudo aconteceu por volta das 12h30. "Eu estava sentada na varanda e percebi a sombra do parapente. Quando levantei a cabeça, vi que a asa estava meio dobrada e que o piloto estava descontrolado", contou.
"Ele foi descendo, bateu no prédio do lado e depois bateu nesse em que ele entrou. Acho até que ele precisou se agarrar para não cair"
X. - Aposentada (não quis ser identificada)
Homem cai sobre prédio em acidente com parapente em Vila Velha
Segundo ela, o homem caiu sobre o Edifício Espelho D'Água, que fica na Avenida Antônio Gil Veloso — orla do município. "Cheguei a gritar para ver se ele queria ajuda, mas ele falou que não precisava e pegou o celular. Uns dez minutos depois, outras pessoas chegaram e ele saiu andando", disse.
Apesar de estar acostumada com voos de parapente na região onde mora, a aposentada confessou que ficou bastante nervosa com o que presenciou. "Acho que eu fiquei mais assustada do que ele. Fiquei tremendo da cabeça aos pés", disse, rindo, já com o alívio de saber que tudo terminou bem.
Questionada, a Prefeitura de Vila Velha disse que não atuou na ocorrência, mas reforçou que "de acordo com a Instrução do Comando da Aeronáutica, não existe autorização de espaço aéreo condicionado (temporário ou permanente) para práticas aerodesportivas no Morro do Moreno".

Tópicos Relacionados

Acidente Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados