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Na Barra do Jucu

Colombiano morre afogado em praia de Vila Velha após ser puxado por onda

O afogamento aconteceu na tarde deste domingo (3); o homem estava sentado em uma pedra, de onde pescava, e foi atingido por uma onda, que o jogou no mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2022 às 10:05

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 10:05

Moradores dizem que mar da Barra do Jucu é agitado.
O mar estava bastante agitado na tarde deste domingo (3), no momento em que o pescador foi atingido Crédito: Archimedis Patricio/TV Gazeta
Um colombiano morreu afogado no mar da Barra do Jucu, em Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde deste domingo (3). Ele pescava sentado em uma pedra atrás do Morro da Concha, quando foi atingido por uma onda e caiu no mar, se afogando na sequência.
A vítima tinha 41 anos e morava em Vila Velha. Segundo relatos, ele e companheira chegaram de moto à praia e subiram em uma trilha que dá acesso ao local das pedras, onde alguns pescadores costumam ficar durante o dia. 
"A onda veio e o levo, não foi ele que se jogou. A onda puxou o anzol e ele foi com tudo. A onda estava muito alta", contou a moradora Ana Miranda, que testemunhou o afogamento.
Na hora do ocorrido, os guarda-vidas que estavam na praia ao lado do Morro da Concha foram os primeiros a chegar no local. No momento do resgate, eles tiveram dificuldade para sair do mar.

AJUDA DE BARCO

Um pescador que passava de barco ajudou a retirar o colombiano e a equipe de salvamento da água. A vítima foi levada para a areia da praia e atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).
Vila Velha
O local onde o colombiano pescava é muito procurado por praticantes de pesca na Barra do Jucu Crédito: Archimedis Patricio/TV Gazeta
Um médico tentou reanimar o colombiano, mas o homem morreu pouco tempo depois. "A barriga dele estava muito inchada porque ele engoliu muita água. Não teve como reviver ele. Tentaram de tudo, mas não teve como", relatou Miranda.
O corpo do colombiano, que não teve a identidade informada, foi levado para o Departamento Médico Legal em Vitória.

MAR PERIGOSO

À reportagem da TV Gazeta, moradores da Barra do Jucu disseram que o mar da região é perigoso. No mesmo dia da morte do colombiano, os guarda-vidas salvaram outras 12 pessoas que quase se afogaram em praias do balneário. 
"É perigoso demais. Tem hora que a maré está baixa, mas tem época que a maré está alta. Trago meu filho aqui e falo para ele não ir no fundo e ficar na areia que é melhor, pois o mar é traiçoeiro", complementou Miranda.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta.
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