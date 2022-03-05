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14 anos de idade

Mãe chora a perda do filho por afogamento em Vitória: "Meu companheiro"

Em entrevista à TV Gazeta, a mulher lamentou a morte do filho e fez um alerta para que os adolescentes não nadem em locais perigosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2022 às 15:56

Publicado em 05 de Março de 2022 às 15:56

Adolescente de 14 anos morreu afogado em Maria Ortiz, Vitória
Adolescente de 14 anos morreu afogado em Maria Ortiz, Vitória Crédito: Archimedis Patricio
morte de Raíque Brainer Ribeiro da Cruz, de 14 anos, pegou de surpresa os moradores do bairro Maria Ortiz, em Vitória, na sexta-feira (4). Quem chorou a perda de um "companheiro" foi a mãe, Carmem Silva. Em entrevista à TV Gazeta, a mulher lamentou o ocorrido e fez um alerta para que os adolescentes não nadem em locais perigosos.
Maria Ortiz foi o local escolhido pelo adolescente para nadar com outros amigos em um mangue da região. Eles decidiram atravessar o braço do mar. Porém, no meio do trajeto, Raíque parou e não conseguiu retornar, quando acabou se afogando.
"Um menino alegre, divertido, muito prestativo, me ajudava muito. Se eu pudesse expressar em palavras a dor que estou sentindo, eu expressaria. Mas eu não tenho palavras pra expressar"
Carmem Silva - Mãe de Raíque
Mãe de adolescente de 14 anos que morreu afogado em Maria Ortiz, Vitória
Mão do adolescente de 14 anos que morreu afogado em Maria Ortiz, Vitória Crédito: Archimedis Patricio
Carmem Silva ainda alertou para que os adolescentes tenham mais atenção e não nadem em locais inadequados.
"Adolescente acha que nada é perigoso. Acha que nunca vai dar nada. Mas dá sim, e, infelizmente, deu e eu perdi meu companheiro", diz.
Raíque morava atualmente no bairro Maruípe, mas já morou em Maria Ortiz, por isso conhecia muita gente no local.
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para fazer o resgate e que uma equipe de mergulho realizou buscas no trecho de maré do bairro. Após cerca de 30 minutos, a vítima foi encontrada submersa, já sem vida. Por isso, a Polícia Civil foi acionada.
Após realizar a perícia no local, a PC encaminhou o corpo do jovem para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e liberado à família.

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