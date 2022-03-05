Mãe chora a perda do filho por afogamento em Vitória: "Meu companheiro"

Adolescente de 14 anos morreu afogado em Maria Ortiz, Vitória Crédito: Archimedis Patricio

Maria Ortiz foi o local escolhido pelo adolescente para nadar com outros amigos em um mangue da região. Eles decidiram atravessar o braço do mar. Porém, no meio do trajeto, Raíque parou e não conseguiu retornar, quando acabou se afogando.

"Um menino alegre, divertido, muito prestativo, me ajudava muito. Se eu pudesse expressar em palavras a dor que estou sentindo, eu expressaria. Mas eu não tenho palavras pra expressar" Carmem Silva - Mãe de Raíque

Mão do adolescente de 14 anos que morreu afogado em Maria Ortiz, Vitória Crédito: Archimedis Patricio

Carmem Silva ainda alertou para que os adolescentes tenham mais atenção e não nadem em locais inadequados.

"Adolescente acha que nada é perigoso. Acha que nunca vai dar nada. Mas dá sim, e, infelizmente, deu e eu perdi meu companheiro", diz.

Raíque morava atualmente no bairro Maruípe, mas já morou em Maria Ortiz, por isso conhecia muita gente no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para fazer o resgate e que uma equipe de mergulho realizou buscas no trecho de maré do bairro. Após cerca de 30 minutos, a vítima foi encontrada submersa, já sem vida. Por isso, a Polícia Civil foi acionada.