Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Durante travessia

Adolescente de 14 anos morre afogado na baía de Vitória

Jovem decidiu atravessar com amigos o braço de mar em Maria Ortiz na tarde desta sexta-feira (4); Corpo de Bombeiros encontrou o garoto já sem vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2022 às 20:28

Publicado em 04 de Março de 2022 às 20:28

Adolescente se afogou no meio do trecho do mar em Vitória, perto desse barco
Adolescente se afogou no meio do trecho do mar em Vitória, perto deste barco Crédito: Archimedes Patricio
Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (4), na baía de Vitória, no bairro Maria Ortiz. Com um grupo de amigos, ele decidiu atravessar o braço de mar na região. Porém, no meio do trajeto,  parou, não conseguiu retornar para a margem e acabou se afogando.
Em entrevista à TV Gazeta, um dos colegas disse que acredita que o jovem não sabia nadar. "Nós decidimos ir para o outro lado, para pular da árvore. Quando ele e um amigo chegaram perto de onde estava o barco, disseram que não iam mais e foram voltando. Quando a gente chegou do outro lado, vimos eles gritando", contou o colega, que preferiu não ser identificado.
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para fazer o resgate nesta tarde e que uma equipe de mergulho realizou buscas no trecho de maré do bairro. Após cerca de 30 minutos, a vítima foi encontrada submersa, já sem vida. Por isso, a Polícia Civil foi acionada.
Após realizar a perícia no local, a PC encaminhou o corpo do jovem para o Deparamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e liberado à família. O nome dele não foi divulgado.

Veja Também

Mulher fica gravemente ferida ao ter perna atingida por ônibus em Viana

Vídeo: cardume se aproxima da praia e surpreende banhistas em Guarapari

Dois homens morrem após acidente na BR 262 em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros Dml Polícia Civil Vitória (ES) Baía de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados