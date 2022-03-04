Adolescente de 14 anos morre afogado na baía de Vitória

Em entrevista à TV Gazeta, um dos colegas disse que acredita que o jovem não sabia nadar. "Nós decidimos ir para o outro lado, para pular da árvore. Quando ele e um amigo chegaram perto de onde estava o barco, disseram que não iam mais e foram voltando. Quando a gente chegou do outro lado, vimos eles gritando", contou o colega, que preferiu não ser identificado.