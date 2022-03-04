Adolescente de 14 anos morre afogado na baía de Vitória

Um adolescente de 14 anos morreu afogado na tarde desta sexta-feira (4), na baía de Vitória, no bairro Maria Ortiz. Com um grupo de amigos, ele decidiu atravessar o braço de mar na região. Porém, no meio do trajeto, parou, não conseguiu retornar para a margem e acabou se afogando.
Em entrevista à TV Gazeta, um dos colegas disse que acredita que o jovem não sabia nadar. "Nós decidimos ir para o outro lado, para pular da árvore. Quando ele e um amigo chegaram perto de onde estava o barco, disseram que não iam mais e foram voltando. Quando a gente chegou do outro lado, vimos eles gritando", contou o colega, que preferiu não ser identificado.
Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para fazer o resgate nesta tarde e que uma equipe de mergulho realizou buscas no trecho de maré do bairro. Após cerca de 30 minutos, a vítima foi encontrada submersa, já sem vida. Por isso, a Polícia Civil foi acionada.
Após realizar a perícia no local, a PC encaminhou o corpo do jovem para o Deparamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e liberado à família. O nome dele não foi divulgado.