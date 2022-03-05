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Sob investigação

Jovem é encontrado morto com quatro tiros pelo corpo na Serra

Cadáver de Ryan de Souza Torquato, de 20 anos, estava no bairro Serra Dourada na noite de sexta-feira (4); nenhum suspeito do crime foi detido até o momento
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mar 2022 às 11:34

Publicado em 05 de Março de 2022 às 11:34

O corpo de um jovem foi encontrado na noite de sexta-feira (4), em uma rua do bairro Serra Dourada, no município da Serra. A vítima foi identificada como Ryan de Souza Torquato, de 20 anos. Ele tomou, ao menos, quatro tiros: dois acertaram a região do abdômen, um atingiu as costas e outro feriu o antebraço.
O corpo de Ryan de Souza Torquato foi encontrado em perto de uma área de vegetação do bairro Serra Dourada
O corpo de Ryan de Souza Torquato foi encontrado em perto de uma área de vegetação do bairro Serra Dourada Crédito: Oliveira Alves
De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, uma mulher se identificou para os policiais como sendo a mãe da vítima e não soube informar o que poderia ter acontecido com o filho. A Polícia Militar informou que a equipe já encontrou o rapaz sem vida, em razão de disparos de arma de fogo.
Ainda não se sabe se o rapaz foi assassinado no local ou levado para o bairro depois de morto. Entretanto, vizinhos contaram que não ouviram qualquer barulho de tiro durante a última noite. O acionamento às autoridades de segurança aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (4).
De acordo com a Polícia Civil, o corpo do jovem foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado a familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Jovem é encontrado morto com quatro tiros pelo corpo na Serra

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