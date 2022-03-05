Jovem é encontrado morto com quatro tiros pelo corpo na Serra

O corpo de Ryan de Souza Torquato foi encontrado em perto de uma área de vegetação do bairro Serra Dourada

Ainda não se sabe se o rapaz foi assassinado no local ou levado para o bairro depois de morto. Entretanto, vizinhos contaram que não ouviram qualquer barulho de tiro durante a última noite. O acionamento às autoridades de segurança aconteceu por volta das 23h de sexta-feira (4).