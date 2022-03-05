Vídeo: casal é detido no ES com 103 kg de maconha escondidos em carro

Mais de 100 kg de maconha foram apreendidos no final da tarde desta sexta-feira (4), no município de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. A droga estava escondida dentro da carroceria de uma caminhonete abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 262.
O vídeo acima mostra os agentes retirando os blocos do entorpecente da parte traseira do veículo, que foi parado na altura do quilômetro 135 da rodovia. Os policiais suspeitaram que havia algo de errado devido ao nervosismo do motorista e da passageira do automóvel.
103 kg de maconha
foi a quantidade de droga apreendida no interior do veículo pela PRF
De acordo com informações passadas pela PRF, a fiscalização aconteceu por volta das 17h50. No compartimento destinado à carga, havia apenas algumas roupas e objetos pessoais. Por meio da foto, é possível ter uma melhor dimensão do volume de droga apreendido.
Ainda segundo a corporação, os dois ocupantes – o condutor de 35 anos e a mulher de 31 anos – serão encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal localizada em Vila Velha, na Grande Vitória, onde deverão ser autuados.