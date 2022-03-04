Foragido por crime de estupro é preso em Boa Esperança

Um homem de 32 anos, foragido da Justiça, foi preso na manhã de quinta-feira (3) no interior de Boa Esperança , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar , ele tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro. O homem estava escondido em uma casa no Distrito de Santo Antônio do Pouso Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de ser o autor de um estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos.

A PC informou ainda que as investigações tiveram início quando a avó da vítima e, até então, companheira do suspeito, compareceu na delegacia no dia 27 de dezembro, informando que sua neta comentou que, há duas semanas, o indivíduo havia praticado atos libidinosos com ela. No primeiro momento, ela não acreditou, mas, após constatar a veracidade do fato, o expulsou de casa.

“Diante dos fatos, foi instaurado o inquérito policial para a devida apuração. Procuramos o Conselho Tutelar do município, que ouviu a criança e passou com precisão de detalhes como foi o abuso sofrido por ela. Pedimos o mandado de prisão preventiva à Justiça, que foi cumprido nesta quinta-feira”, disse o titular da Delegacia de Polícia de Boa Esperança, delegado Wilian Dobrovosk.

HOMEM TENTOU FUGIR

A polícia recebeu informações de que o foragido estaria em um casa na região. Ao chegar lá, o homem percebeu a aproximação. Ele tentou fugir e entrou na casa de uma outra pessoa. O dono do imóvel, em seguida, permitiu que os policiais entrassem e o acusado foi detido e encaminhado à Delegacia Regional Nova Venécia, onde foi dado cumprimento do mandado. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva