Um homem de 44 anos acabou ferido com facadas enquanto caminhava perto da própria casa, no bairro Alecrim, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (4). Ele levou golpes nas mãos, na boca e na região dos ombros. Por causa dos ferimentos, ele foi levado para um hospital particular no município.
Conforme relatado pela vítima à Polícia Militar, ela estava andando quando um desconhecido se aproximou e começou a discutir. Em seguida, esse estranho tirou uma faca da cintura, desferiu o ataque e fugiu. Já ferido, o homem de 44 anos foi socorrido por pessoas que passavam pela região.
Ainda segundo a PM, ele não soube explicar o que teria motivado a agressão e apresentava sinais de embriaguez. O criminoso responsável pelas facadas não foi localizado pelos policiais. Na nota enviada, o caso é tratado como "lesão corporal". O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil a respeito do crime. No entanto, a corporação informou que a ocorrência não foi localizada no "plantão vigente" e que, por isso, não tem acesso aos detalhes.
Homem é esfaqueado enquanto andava perto de casa em Vila Velha