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Motivação desconhecida

Homem é esfaqueado enquanto andava perto de casa em Vila Velha

Vítima de 44 anos contou que um estranho iniciou uma discussão e, em seguida, puxou a faca; caso aconteceu na sexta-feira (4) no bairro Alecrim
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mar 2022 às 12:46

Publicado em 05 de Março de 2022 às 12:46

Um homem de 44 anos acabou ferido com facadas enquanto caminhava perto da própria casa, no bairro Alecrim, em Vila Velha. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (4). Ele levou golpes nas mãos, na boca e na região dos ombros. Por causa dos ferimentos, ele foi levado para um hospital particular no município.
Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV)
O homem ferido foi levado ao Hospital Evangélico de Vila Velha, que fica no bairro Industrial do Alecrim Crédito: Divulgação
Conforme relatado pela vítima à Polícia Militar, ela estava andando quando um desconhecido se aproximou e começou a discutir. Em seguida, esse estranho tirou uma faca da cintura, desferiu o ataque e fugiu. Já ferido, o homem de 44 anos foi socorrido por pessoas que passavam pela região.
Ainda segundo a PM, ele não soube explicar o que teria motivado a agressão e apresentava sinais de embriaguez. O criminoso responsável pelas facadas não foi localizado pelos policiais. Na nota enviada, o caso é tratado como "lesão corporal". O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil a respeito do crime. No entanto, a corporação informou que a ocorrência não foi localizada no "plantão vigente" e que, por isso, não tem acesso aos detalhes.  
Homem é esfaqueado enquanto andava perto de casa em Vila Velha

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