Desacordado no banheiro e com queimaduras graves, um homem foi resgatado na manhã deste sábado (5) pelo Corpo de Bombeiros, durante o combate a um incêndio em Cariacica. O fogo começou por volta das 7h, em um dos apartamentos de um edifício que fica no bairro Campo Grande.
Inicialmente, a informação era de que o prédio havia sido evacuado. No entanto, durante o combate às chamas, a corporação encontrou a vítima, que aparenta ter entre 35 e 40 anos de idade. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento de Alto Lage.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo tomou parte do Edifício Passon, que fica na Rua Vicente Santório Fantini. "Somente a perícia poderá afirmar a causa do incêndio", esclareceu a corporação. Informações sobre a identidade e o atual estado de saúde da vítima não foram divulgadas.
Homem é resgatado com queimaduras graves durante incêndio em Cariacica
Correção
07/04/2022 - 4:48
Versão inicial desta matéria informava, erroneamente, que o incêndio ocorreu na Rua Procurador Doutor Ramon Batista, Ed. Pastos. O nome correto da rua é Rua Vicente Santório Fantini, Ed. Passon. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada.