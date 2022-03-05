Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Edifício Passos

Homem é resgatado com queimaduras graves durante incêndio em Cariacica

Fogo teve início no apartamento de um prédio no bairro Campo Grande na manhã deste sábado (5); vítima foi encontrada desacordada pelo Corpo de Bombeiros
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 mar 2022 às 10:05

Publicado em 05 de Março de 2022 às 10:05

Desacordado no banheiro e com queimaduras graves, um homem foi resgatado na manhã deste sábado (5) pelo Corpo de Bombeiros, durante o combate a um incêndio em Cariacica. O fogo começou por volta das 7h, em um dos apartamentos de um edifício que fica no bairro Campo Grande.
Inicialmente, a informação era de que o prédio havia sido evacuado. No entanto, durante o combate às chamas, a corporação encontrou a vítima, que aparenta ter entre 35 e 40 anos de idade. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Atendimento de Alto Lage.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo tomou parte do Edifício Passon, que fica na Rua Vicente Santório Fantini.  "Somente a perícia poderá afirmar a causa do incêndio", esclareceu a corporação. Informações sobre a identidade e o atual estado de saúde da vítima não foram divulgadas.
Homem é resgatado com queimaduras graves durante incêndio em Cariacica

Veja Também

"Não consegui salvar meu filho", diz pai de bebê morto após acidente no ES

Vídeo: gavião "aluga" caixa de ar-condicionado em prédio de Vila Velha

Bombeiro capixaba quebra recorde nacional com mais de 1.800 abdominais

Correção

07/04/2022 - 4:48
Versão inicial desta matéria informava, erroneamente, que o incêndio ocorreu na Rua Procurador Doutor Ramon Batista, Ed. Pastos. O nome correto da rua é Rua Vicente Santório Fantini, Ed. Passon. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cariacica Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados