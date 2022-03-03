"Não consegui salvar meu filho", diz pai de bebê morto após acidente no ES

Carro capotou e Luciana Casarotto Pontiari, de 35 anos, deu à luz bebê, que morreu antes de chegar a hospital, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Acervo pessoal

"Foi um filme de terror. Eu só pensava em salvá-los. A minha porta estava travada, mas eu consegui tirar forças para sair e chegar até eles. Eu tirei ela do carro, estava machucada e sentindo dor, mas pedi para ela não desistir. Consegui salvar minha esposa, mas meu filho não." Luan Jonas Chiabai - 30 anos

Luciana e Luan sonhavam em ter filhos Crédito: Luan Jonas Chiabai

O casal estava passando o feriado de carnaval na casa dos pais de Luciana, no mesmo município. Durante a madrugada, por volta de 1 hora, ela sentiu a bolsa estourar e as primeiras dores do parto. Luan foi dirigindo o veículo até o hospital, mas, no caminho, durante uma curva, desviou de um buraco na pista e perdeu o controle da direção. O carro capotou em uma ribanceira.

Por conta do horário sem movimentação de carros ou comércio, o pai da criança saiu andando pela vizinhança pedindo socorro. Um casal que passava de carro, segundo ele, parou e prestou ajuda.

Foi dentro desse veículo, a caminho do hospital, que o bebê nasceu. “Ele nasceu dentro do carro, mas quando chegamos ao hospital já não tinha mais sinais de vida”, relata. Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, uma médica pediatra constatou o óbito do recém-nascido e liberou o corpo para os familiares.

Em meio a lágrimas, Luan fala do filho, que se chamaria Luiz Antônio, em homenagem ao avô dele. O bebê era muito esperado. O casal começou a namorar em 2018 e, desde então, já falava sobre ter um filho.

“Era um bebê muito esperado, muito amado já. Ela já tinha tido outros três abortos espontâneos. Sempre falamos sobre ter filhos. Tínhamos tantos planos com ele”, conta.

Luciana estava grávida do primeiro filho do casal, que se chamaria Luiz Antônio Crédito: Luan Jonas Chiabai

O casal recebeu alta ainda na tarde de segunda-feira (28) e enfrentou a dor de voltar para casa, sem o filho.

"Eu pedi para minha mãe tirar tudo do quartinho dele, para nem ela nem eu vermos nada. O berço dele montado, as roupinhas, estava tudo lá esperando." Luan Jonas Chiabai - 30 anos

Luan quebrou a clavícula e precisou voltar para o hospital, em Santa Teresa. A cirurgia está marcada para esta quinta-feira (3). Luciana está em casa, contando com o apoio da família, segundo o marido.

“Ela não lembra de nada, só o que eu conto para ela. Ela está bem, na medida do que é possível estar depois de tudo isso. Ela sofreu alguns arranhões, mas ainda sente muita dor”. Dor não só física, mas também pela perda do filho. “Ainda é muito difícil. Eu não sei como vamos seguir em frente”, diz.