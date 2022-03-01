Carro capota, mãe dá à luz e bebê morre antes de chegar a hospital no ES

Acidente terminou com morte de bebê no ES Crédito: Divulgação | Polícia Militar

O sonho de um casal de Santa Maria de Jetibá foi interrompido na madrugada de segunda-feira (28) após o carro onde estava capotar diversas. Os dois saíram de casa após a mulher, que estava grávida de 40 semanas, começar a sentir contrações. No caminho até o hospital, o veículo se envolveu num acidente e a bebê acabou nascendo no local, mas não resistiu e morreu antes de chegar a uma unidade de saúde.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, obtido pelo site de notícias Montanhas Capixabas, o casal saiu de casa, na localidade de Caramuru, 1h40 da madrugada em direção ao hospital. No caminho, o pai da criança, que dirigia o carro do modelo Chevrolet Celta, teria tentado desviar de um buraco, mas perdeu o controle. O veículo capotou várias vezes e parou com as rodas para cima.

Pelo fato de o acidente ter ocorrido em um local e horário sem movimentação de carros ou comércio, o pai da criança saiu andando pela vizinhança pedindo socorro. A polícia e o Samu não foram acionados, porque segundo o boletim, as duas vítimas do acidente perderam os celulares durante o capotamento.

Buraco que motorista teria tentado desviar antes de capotar com o carro Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um morador que passava pelo local foi quem socorreu a família, levando o pai, mãe e bebê para um hospital de Santa Maria de Jetibá. Apenas às 2h42 da madrugada as vítimas do acidente chegaram ao pronto-socorro. A mãe da criança reclamava de dores no braço esquerdo, com suspeita de fratura. O pai reclamou de dor no ombro esquerdo e apresentava luxação.

O boletim informa que o bebê chegou ao local sem sinais vitais. Uma médica pediatra constatou o óbito do recém-nascido e liberou o corpo para os familiares.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que não poderia ajudar com informações. Isso porque, durante finais de semana e feriados a assessoria de comunicação não tem acesso aos boletins encerrados em plantões anteriores. Nenhum detalhe acerca do acidente foi repassado.

Procurada, a Polícia Civil não passou informações, porque a ocorrência não foi localizada no plantão vigente.