Acidente na Rodovia do Sol deixa duas pessoas feridas em Guarapari

Um acidente deixou duas pessoas feridas na Rodovia do Sol, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (1º). Segundo a Rodosol, concessionária que administra as pistas, a ocorrência foi registrada no quilômetro 59,7, na altura de Meaípe. As primeiras informações são de que o motorista teria perdido o controle da direção, saído da pista e capotado na via.
No veículo estavam cinco pessoas, mas somente duas ficaram feridas e precisaram ser levadas para hospitais da região. O resgate foi realizado por equipes da Rodosol.