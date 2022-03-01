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Trânsito

Acidente na Rodovia do Sol deixa duas pessoas feridas em Guarapari

Ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (1°) em Meaípe; cinco pessoas estavam no carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2022 às 13:08

Publicado em 01 de Março de 2022 às 13:08

Acidente em Guarapari deixa duas pessoas feriadas Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente deixou duas pessoas feridas na Rodovia do Sol, em Guarapari, na manhã desta terça-feira (1º). Segundo a Rodosol, concessionária que administra as pistas, a ocorrência foi registrada no quilômetro 59,7, na altura de Meaípe. As primeiras informações são de que o motorista teria perdido o controle da direção, saído da pista e capotado na via.
No veículo estavam cinco pessoas, mas somente duas ficaram feridas e precisaram ser levadas para hospitais da região. O resgate foi realizado por equipes da Rodosol.

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