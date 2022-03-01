Motorista capota com carro em avenida de Vitória

O número de acidentes registrados no feriadão segue crescendo. No início da tarde desta terça-feira (1º) de carnaval, um motorista capotou com o carro em frente ao Clube Álvares Cabral, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, Vitória.
Uma ambulância do Samu foi acionada e o motorista foi socorrido pela equipe de resgate com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, segundo a Guarda de Vitória.
Por conta do vazamento de óleo na pista, foi necessário utilizar pó de serra no local do acidente.