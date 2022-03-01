Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motorista capota com carro em avenida de Vitória

Acidente aconteceu por volta das 14 horas desta terça-feira (1°); motorista foi socorrido com ferimentos leves
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 mar 2022 às 15:15

Publicado em 01 de Março de 2022 às 15:15

Veículo capotou em frente ao Clube Álvares Cabral, em Vitória
Veículo capotou em frente ao Clube Álvares Cabral, em Vitória Crédito: Carol Monteiro
O número de acidentes registrados no feriadão segue crescendo. No início da tarde desta terça-feira (1º) de carnaval, um motorista capotou com o carro em frente ao Clube Álvares Cabral, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, Vitória.
Uma ambulância do Samu foi acionada e o motorista foi socorrido pela equipe de resgate com ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, segundo a Guarda de Vitória.
Por conta do vazamento de óleo na pista, foi necessário utilizar pó de serra no local do acidente.

Veja Também

Jovem é resgatado após quase se afogar na Curva da Jurema, em Vitória

Carnaval: acidentes em rodovias federais no ES já mataram três pessoas

Carnaval no ES: aglomerações, confusão e bala de borracha em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados