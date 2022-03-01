Carnaval no ES: aglomerações, confusão e bala de borracha em Aracruz

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Segundo o capitão da PM, Sérgio Alexandre Barbosa Vieira, o litoral do município tem registrado aglomerações em festas durante a noite desde domingo (27). Na ação desta madrugada, na Avenida Ademar dos Reis, informou que houve necessidade de uso de disparos de bala de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta para conter a confusão. Não há registro de feridos.