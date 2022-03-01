Carnaval no ES: aglomerações, confusão e bala de borracha em Aracruz

Mesmo que a Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, tenha cancelado as programações públicas durante o carnaval devido ao aumento de casos da Covid-19, festas e aglomerações foram registradas nas ruas da cidade. Em Barra do Sahy, durante a madrugada desta terça-feira (1), a Polícia Militar precisou intervir para dispersar a aglomeração e uma confusão se formou (vídeo acima). Os militares informaram que foram atacados com pedras, latas e garrafas.
Segundo o capitão da PM, Sérgio Alexandre Barbosa Vieira, o litoral do município tem registrado aglomerações em festas durante a noite desde domingo (27). Na ação desta madrugada, na Avenida Ademar dos Reis, informou que houve necessidade de uso de disparos de bala de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta para conter a confusão. Não há registro de feridos.
Demandada pela reportagem sobre as aglomerações registradas na cidade e sobre a fiscalização, a Prefeitura de Aracruz informou apenas que "realiza ações de formas orientativas e preventivas nos estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, quiosques e outros".
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte