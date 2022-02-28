Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Motorista preso

Guarda encontra 17 kg de maconha entre brinquedos e cadeira de praia no ES

O motorista disse para a Guarda que voltava de um aniversário em Guarapari. Após a festa, ele pegou a droga em uma casa na Praia da Sereia

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2022 às 17:39
17 kg de maconha foram apreendidos em Vila Velha
Tabletes de maconha apreendidos Crédito: Paulo Cordeiro
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha apreenderam 17 quilos de maconha dentro de um carro na noite de sábado (26), na Rodovia Darly Santos. No veículo estavam sete pessoas, sendo quatro crianças. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a droga foi encontrada no porta-malas, junto com cadeira de praia e brinquedos do filho do motorista.
Foram encontrados 17 tabletes de maconha, cada um com 1 quilo. O motorista disse para a Guarda que voltava de um aniversário em Guarapari. Após a festa, ele pegou a droga em uma casa na Praia da Sereia, em Vila Velha.
Guarda encontra 17 kg de maconha entre brinquedos e cadeira de praia no ES
O motorista afirmou que os entorpecentes seriam levados para abastecer o tráfico no bairro Cobilândia, em Vila Velha.
De acordo com o agente Marinho, em entrevista à TV Gazeta, o motorista utilizou as crianças e as mulheres para "mascarar" a cena. "Pelo fato de ter mulheres e crianças, acabam achando que o agente deixa de fazer uma revista minuciosa por achar que se trata de uma família de bem", relatou.
Droga estava dentro de porta-malas de carro em Vila Velha
Droga estava dentro de porta-malas de carro em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda de Vila Velha
O dono da casa onde estavam as drogas anteriormente à abordagem policial, e o motorista, de 28 anos, foram detidos  e levados para a delegacia. Segundo o agente de segurança, os dois têm passagem pela polícia. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. As mulheres que estavam no carro foram liberadas. O carro foi apreendido.

Veja Também

Jovem é morto com 17 tiros na frente da esposa e do filho em Vila Velha

Em 5 horas, três estabelecimentos comerciais são arrombados em Colatina

Jovem de 19 anos é detido com cocaína e réplica de arma de fogo em Guaçuí

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

drogas espírito santo Guarapari guarda municipal maconha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados