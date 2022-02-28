Tabletes de maconha apreendidos Crédito: Paulo Cordeiro

TV Gazeta, a droga foi encontrada no porta-malas, junto com cadeira de praia e brinquedos do filho do motorista. Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha apreenderam 17 quilos de maconha dentro de um carro na noite de sábado (26), na Rodovia Darly Santos. No veículo estavam sete pessoas, sendo quatro crianças. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da, a droga foi encontrada no porta-malas, junto com cadeira de praia e brinquedos do filho do motorista.

Foram encontrados 17 tabletes de maconha, cada um com 1 quilo. O motorista disse para a Guarda que voltava de um aniversário em Guarapari . Após a festa, ele pegou a droga em uma casa na Praia da Sereia, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Guarda encontra 17 kg de maconha entre brinquedos e cadeira de praia no ES

O motorista afirmou que os entorpecentes seriam levados para abastecer o tráfico no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

De acordo com o agente Marinho, em entrevista à TV Gazeta, o motorista utilizou as crianças e as mulheres para "mascarar" a cena. "Pelo fato de ter mulheres e crianças, acabam achando que o agente deixa de fazer uma revista minuciosa por achar que se trata de uma família de bem", relatou.

Droga estava dentro de porta-malas de carro em Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda de Vila Velha