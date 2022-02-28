Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência no Norte

Quatro pessoas são baleadas e uma fica em estado grave em Guriri

Uma das vítimas, um homem, deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ele sofreu sete perfurações pelo corpo, segundo a PM

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:05

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

28 fev 2022 às 13:05
Quatro pessoas foram baleadas na noite de domingo (27) em uma rua na ilha de Guriri, em São Mateus, Norte do Estado. As vítimas são três mulheres e um homem, sendo que este último encontra-se em estado grave. Segundo a Polícia Militar, os autores dos disparos seriam quatro indivíduos que usavam camisas escuras.
O crime ocorreu próximo a um bar, numa região onde tinham dezenas de pessoas curtindo o feriado.
Em buscas realizadas nas imediações do local do crime, os suspeitos não foram localizados pela PM. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares.
Três mulheres levaram um tiro na perna, cada. Já o homem foi atingido por quatro tiros na região da nuca, um na perna direita, um no rosto e outro no peito. 
Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus
Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus
Em relato aos policiais, as vítimas não souberam dizer o que pode ter motivado o crime. A reportagem procurou a Polícia Civil e, quando obtiver retorno, a resposta  será acrescentada ao texto.

Veja Também

Câmara de São Mateus rejeita impeachment contra prefeito Daniel da Açaí

10 dias de dor: famílias de jovens atropeladas em São Mateus pedem justiça

Corpo é encontrado boiando em rio de São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Mateus Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados