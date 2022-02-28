Quatro pessoas são baleadas e uma fica em estado grave em Guriri

Quatro pessoas foram baleadas na noite de domingo (27) em uma rua na ilha de Guriri, em São Mateus Norte do Estado . As vítimas são três mulheres e um homem, sendo que este último encontra-se em estado grave. Segundo a Polícia Militar , os autores dos disparos seriam quatro indivíduos que usavam camisas escuras.

O crime ocorreu próximo a um bar, numa região onde tinham dezenas de pessoas curtindo o feriado.

Em buscas realizadas nas imediações do local do crime, os suspeitos não foram localizados pela PM. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares.

Três mulheres levaram um tiro na perna, cada. Já o homem foi atingido por quatro tiros na região da nuca, um na perna direita, um no rosto e outro no peito.

Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus