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Rio do Norte

Corpo é encontrado boiando em rio de São Mateus

Corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares; ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte, segundo a Polícia Civil

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 19:30

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 fev 2022 às 19:30
Um corpo foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (18) no Rio do Norte, na zona rural de São Mateus, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros para a reportagem da TV Gazeta Norte. O caso foi registrado como morte a esclarecer, já que ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte, segundo a Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Militar,  um popular acionou a corporação após encontrar o corpo próximo às margens do rio, por volta das 9 horas.  Devido ao avançado estado do corpo, que foi retirado em torno das 12 horas pela equipe dos bombeiros, não foi possível confirmar a identidade do morto no local.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado por meio de exame cadavérico, informou a  PC. Apenas após as análises, será possível confirmar o que causou a morte.

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