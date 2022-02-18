Corpo é encontrado boiando em rio de São Mateus

Um corpo foi encontrado boiando na manhã desta sexta-feira (18) no Rio do Norte, na zona rural de São Mateus, no Norte do Estado. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros para a reportagem da TV Gazeta Norte. O caso foi registrado como morte a esclarecer, já que ainda não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre a causa da morte, segundo a Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Militar, um popular acionou a corporação após encontrar o corpo próximo às margens do rio, por volta das 9 horas. Devido ao avançado estado do corpo, que foi retirado em torno das 12 horas pela equipe dos bombeiros, não foi possível confirmar a identidade do morto no local.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado por meio de exame cadavérico, informou a PC. Apenas após as análises, será possível confirmar o que causou a morte.