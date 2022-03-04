Bombeiro capixaba quebra recorde nacional com mais de 1.800 abdominais

Diogo Aquino de Castro, de 31 anos, bateu o recorde nacional de maior número de abdominais remador pela segunda vez Crédito: Acervo pessoal

26,7 abdominais/minuto foi o ritmo médio do capixaba para quebrar o próprio recorde

Apesar da programação atípica para essa época do ano, Diogo explicou que fez o desafio pela manhã e aproveitou o restante da folga com a família. "Foi diferente, mas acho que o esforço valeu a pena. Assim que terminei, fiquei bem feliz, ainda que um pouco dolorido das repetições", lembra.

Atualmente no Sexto Batalhão Militar, o soldado do Corpo de Bombeiros conta que conseguiu dormir bem e, no dia seguinte, seguiu disposto para o trabalho – coisa que fica até difícil de acreditar. No entanto, o vídeo abaixo, o mesmo enviado para a comissão julgadora do ranking, não deixa mentir:

Para alcançar a nova marca, ele continuou com os treinos diários, cada um com duração de duas a três horas. Segundo ele, o que mudou foi a sensação. "Por um lado, foi mais fácil, por já saber como fazer para quebrar o recorde. Por outro, sabia que teria que ir quase à exaustão", comenta.

Depois de bater duas vezes a marca do carioca Delson Peixoto (1.281 abdominais), Diogo ainda aguarda a chegada do novo troféu e certificado. Questionado se pretende buscar um terceiro recorde, a resposta é mistério. "Ainda não sei ao certo, mas vamos descobrir", brinca.

1.578 ABDOMINAIS: A MARCA ANTERIOR

O recorde anterior de Diogo foi reconhecido no dia 19 de novembro do ano passado, pela mesma empresa. Na ocasião, ele tinha feito 1.578 abdominais do tipo remador em 1 hora e dois minutos . O ritmo médio, portanto, havia sido de 25 repetições do exercício a cada minuto do desafio.

No início deste ano, em entrevista à equipe de A Gazeta, ele afirmou que já tinha enviado um novo vídeo no qual acreditava ter feito cerca de 200 abdominais a mais – ou seja, uma possível nova quebra, que acabou confirmada. Os dois episódios foram separados por apenas 35 dias.

VÍCIO EM RECORDE?

De acordo com o RankBrasil, é comum que os recordistas busquem quebrar os próprios recordes – assim como fez o capixaba Diogo Aquino. A empresa brinca que é uma espécie de "vício" e que essa "brincadeira" serve também para dificultar que as marcas sejam batidas por outros interessados.