Bombeiro capixaba quebra recorde nacional com mais de 1.800 abdominais

Ele avisou e cumpriu: o bombeiro capixaba Diogo Aquino de Castro bateu o recorde nacional de abdominal remador – que já pertencia a ele – com 1.872 repetições do exercício em apenas uma hora e dez minutos. A nova marca foi oficialmente reconhecida por uma empresa do ramo e divulgada na última quarta-feira (2).
Morador de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, ele cumpriu o desafio no dia 24 de dezembro do ano passado. Como a data coincide com a véspera do Natal, quando as pessoas costumam descansar, o recorde acabou confirmado só em 15 de janeiro pelo RankBrasil.
26,7 abdominais/minuto
foi o ritmo médio do capixaba para quebrar o próprio recorde
Apesar da programação atípica para essa época do ano, Diogo explicou que fez o desafio pela manhã e aproveitou o restante da folga com a família. "Foi diferente, mas acho que o esforço valeu a pena. Assim que terminei, fiquei bem feliz, ainda que um pouco dolorido das repetições", lembra.
Atualmente no Sexto Batalhão Militar, o soldado do Corpo de Bombeiros conta que conseguiu dormir bem e, no dia seguinte, seguiu disposto para o trabalho – coisa que fica até difícil de acreditar. No entanto, o vídeo abaixo, o mesmo enviado para a comissão julgadora do ranking, não deixa mentir:
Para alcançar a nova marca, ele continuou com os treinos diários, cada um com duração de duas a três horas. Segundo ele, o que mudou foi a sensação. "Por um lado, foi mais fácil, por já saber como fazer para quebrar o recorde. Por outro, sabia que teria que ir quase à exaustão", comenta.
Depois de bater duas vezes a marca do carioca Delson Peixoto (1.281 abdominais), Diogo ainda aguarda a chegada do novo troféu e certificado. Questionado se pretende buscar um terceiro recorde, a resposta é mistério. "Ainda não sei ao certo, mas vamos descobrir", brinca.
1.578 ABDOMINAIS: A MARCA ANTERIOR
O recorde anterior de Diogo foi reconhecido no dia 19 de novembro do ano passado, pela mesma empresa. Na ocasião, ele tinha feito 1.578 abdominais do tipo remador em 1 hora e dois minutos. O ritmo médio, portanto, havia sido de 25 repetições do exercício a cada minuto do desafio.
No início deste ano, em entrevista à equipe de A Gazeta, ele afirmou que já tinha enviado um novo vídeo no qual acreditava ter feito cerca de 200 abdominais a mais – ou seja, uma possível nova quebra, que acabou confirmada. Os dois episódios foram separados por apenas 35 dias.
VÍCIO EM RECORDE?
De acordo com o RankBrasil, é comum que os recordistas busquem quebrar os próprios recordes – assim como fez o capixaba Diogo Aquino. A empresa brinca que é uma espécie de "vício" e que essa "brincadeira" serve também para dificultar que as marcas sejam batidas por outros interessados.
Um exemplo disso é empresário Alex Mamed, que alcançou sete recordes seguidos como o maior colecionador de consoles de videogames do país. Outro caso é o do cantor Sérgio Lucas Rosa, que acumulou cinco marcas consecutivas, com o maior número de coletes tirados fazendo embaixadinhas.
Bombeiro capixaba quebra recorde nacional com mais de 1.800 abdominais