Bombeiro capixaba bate recorde nacional na categoria abdominal remador

Diogo Aquino de Castro faz parte do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo desde 2019 Crédito: Acervo pessoal

1, 2, 3... 100... 500... 1.000... 1.578 – este foi o número de abdominais do tipo remador que o capixaba Diogo Aquino de Castro fez em.. adivinha? 1 hora e dois minutos. O feito é um recorde brasileiro, conforme reconhecimento oficial dado por uma empresa especializada no ramo, no final do ano passado.

25 abdominais/minuto É o ritmo médio feito pelo capixaba para quebrar o recorde brasileiro

Para cumprir a missão, o capixaba filmou a série – para os meros mortais, quase infinita – em uma academia, no dia 19 de novembro. Na mesma data, ele recebeu a parabenização do RankBrasil . Até então, o recorde pertencia ao carioca Delson Peixoto, que tinha feito 1.281 repetições do exercício em 2008.

Afim de validar a quebra, a empresa explicou que julgadores avaliam a gravação do material enviado, confirmam a identidade do candidato e conferem se os movimentos foram completados corretamente, em uma sequência sem pausas. Tudo certo, Diogo recebeu um certificado e um troféu da entidade.

À esquerda, o troféu recebido por Diogo; à direita, o certificado do RankBrasil Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

Em outras palavras, isso significa que todo o esforço poderia ter sido em vão. Essa possibilidade, porém, nem sequer foi considerada pelo soldado. "Anualmente, nós fazemos dois testes de aptidão física que incluem esse abdominal. Então, com o movimento, eu não estava esquentando a cabeça", comenta.

Apesar do condicionamento físico em dia, ele revela que fez um treinamento focado no recorde, de duas a três horas por dia. "O abdominal remador é bem cansativo, porque trabalha todo o abdômen e força até a perna. É um movimento complexo e, por isso, é considerado um dos mais difíceis", explica.

Para não se perder nas centenas de abdominais, Diogo fez o controle pelo tempo, em vez de contar cada repetição. "Eu vi o quanto fazia em cada minuto e planejei repetir por 40 minutos. Quando completei, ainda conseguia mais um pouco, fui até o limite. Quis completar uma hora para ficar bonito no vídeo", brinca.

Membro do Quarto Batalhão Militar, ele faz parte da Primeira Companhia Independente, que fica em Marechal Floriano , também na Região Serrana do Estado. Para o desafio, ele comprou um tênis novo, que ficou com parte da sola bastante gasta, devido ao atrito e impacto com o solo durante a série.

Diogo comprou um tênis para o desafio. Na foto da direita, fica claro o desgaste nas laterais externas da sola Crédito: Acervo pessoal | Montagem A Gazeta

Aos 31 anos, casado e com uma filha pequena, Diogo comemora o feito. "É gratificante, porque, para mim, não existe recorde fácil de ser quebrado. Foi uma conquista pessoal e trazer esse reconhecimento para a Corporação, que incentiva bastante a melhora física, também é muito bacana", diz.

E se engana quem acha que acabou por aí: há duas semanas, ele enviou um novo vídeo que ainda está em análise, no qual acredita ter feito cerca de 1.800 abdominais – um possível novo recorde. Questionado sobre como ficou após os exercícios, ele disse que sentiu apenas "um pouco de fadiga muscular".