Recorde: capixaba de 5 anos é considerada a baterista mais nova do Brasil

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"Pequenininha, só com dois anos, ela corria para a bateria quando terminava o culto e ficava mexendo com as baquetas, brincando. Ela foi praticamente aprendendo sozinha: ela vê, presta atenção nos outros bateristas, vem para a casa e repete. É pela observação, ela faz direitinho"

Segundo ele, a Elisa começou tocando apenas o chimbal (parte da bateria que emite som ao fechar de dois pratos), enquanto ele tocava o restante. Já aos três anos, ela começou a tocar também outros elementos. Atualmente, ela já domina todo o instrumento e até acompanha o pai em algumas músicas.