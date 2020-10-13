Recorde: capixaba de 5 anos é considerada a baterista mais nova do Brasil

Quem vê a pequena Elisa Traba de Castro longe da bateria nem imagina tudo que ela consegue fazer quando tem as duas baquetas nas mãos. Aos cinco anos de idade, a moradora de Vila Velha é considerada a baterista mais jovem do Brasil, conforme reconhecimento oficial dado por uma empresa de recordes nacionais.
A confirmação do posto aconteceu no final de setembro, mas apenas no último dia 6 de outubro é que ela viajou ao Paraná para receber o certificado e o troféu, acompanhada dos pais Eduardo e Edna. De acordo com os dois, a filha começou a aprender de forma autodidata, durante os cultos na igreja.
"Pequenininha, só com dois anos, ela corria para a bateria quando terminava o culto e ficava mexendo com as baquetas, brincando. Ela foi praticamente aprendendo sozinha: ela vê, presta atenção nos outros bateristas, vem para a casa e repete. É pela observação, ela faz direitinho"
Segundo ele, a Elisa começou tocando apenas o chimbal (parte da bateria que emite som ao fechar de dois pratos), enquanto ele tocava o restante. Já aos três anos, ela começou a tocar também outros elementos. Atualmente, ela já domina todo o instrumento e até acompanha o pai em algumas músicas.
Vídeos como esses acima foram enviados para a comissão julgadora do RankBrasil. Todo o processo durou cerca de um ano. Houve testes para saber se a menina sabia tocar músicas completas e se usava as técnicas corretas de bateria, incluindo as básicas e de repique. "Sei tocar muito rápido e gosto de tocar quando estou animada", garantiu Elisa.
Além da companhia musical, o pai Eduardo vê o passatempo da filha como algo bom para o futuro. "Nessa brincadeira, ela vai tendo disciplina e objetivos para se aperfeiçoar. Então, isso já fica como um treino para ela ser uma ótima estudante, profissional e cidadã", disse orgulhoso.