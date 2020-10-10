Pintura de onça em 3D chama a atenção no Centro de Vitória

Painel com onça-pintada feito pelo artista Zota na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Avenida Jerônimo Monteiro ganhou um novo mural em homenagem ao Centro de Vitória nesta sexta-feira (9). A arte foi produzida no edifício Ada e traz a imagem de uma onça-pintada, que faz referência a outro local icônico do centro histórico da Capital: o Parque Municipal da Gruta da Onça, localizado na rua Barão de Monjardim, a poucos metros do edifício que recebeu o painel.

O painel foi produzido pelo artista Zota Coelho e traz a imagem do animal símbolo do parque em uma perspectiva 3D. Zota explicou que havia uma responsabilidade de representar um ativo cultural da cidade que, segundo ele, fica por vezes escondido da população e de turistas que visitam a Capital.

"O mural teria a oportunidade, e a responsabilidade, de trazer novamente à tona esse ativo cultural, histórico e até turístico da ilha, e que fica escondido a ponto de muita gente sequer saber que existe. Então eu pensei em colocar a onça-pintada que dá o nome ao local como personagem principal desse mural, conectando a mata, que fica ao fundo na composição, à cidade, representada pela fachada à esquerda do painel", disse.

Painel com onça pintada feito pelo artista Zota na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O artista contou que a técnica tridimensional utilizada na confecção do painel é um convite para que os visitantes possam interagir com a obra de arte.

"Esse painel foi produzido com a técnica da anamorfose, que produz os popularmente chamados 'painéis 3D'. Assim, o mural é um convite à interação do visitante. Basta que se posicione no local adequado que você tem a impressão de estar 'dentro da imagem'", completou.

A iniciativa foi promovida pelo Governo do Estado, mas financiada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, que arcou com os custos de materiais e mão de obra do artista. Segundo Wagner Corrêa, superintendente da CDL, é uma forma de tornar o Centro da cidade, que é um dos principais pontos de comércio da Capital, mais bonito. Ele afirmou que o órgão está trabalhando para que a região volte a ser frequentada pelos moradores.

"Estamos bem atentos a todo o movimento, de pandemia, empresarial e ao movimento do Centro. A gente vem trabalhando em algumas frentes para propiciar um melhor ambiente de negócio para o Centro, que vem sofrendo alguns baques, para evitar o esvaziamento do Centro", contou.

O intuito da CDL, com isso, segundo Wagner Corrêa, é proporcionar uma melhor experiência para os frequentadores do Centro da cidade. Ele ressaltou que é necessário valorizar a cultura do local e, também, a importância do comércio para o desenvolvimento da região.

"Nossa intenção é colaborar com o governo e atores da iniciativa pública e privada para que possamos cada vez mais embelezar o Centro e exaltar a cultura do local e a importância do comércio. Promover um ambiente agradável, bonito, que possa propiciar cultura e uma boa experiência de consumo tem sido uma das nossas premissas para o Centro e para lojistas", finalizou.

PROJETOS PARA OUTROS MURAIS ESTÃO EM CONSTRUÇÃO

A confecção do mural na Avenida Jerônimo Monteiro é um dos primeiros passos do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), para revitalização do Centro de Vitória. A secretária da Seger, Lenise Loureiro, garantiu que os projetos para outros murais já estão em fase de construção. Ela destacou que essa iniciativa busca a integração e valorização da população para com a região e afirmou que o Governo do Estado atua em parceria com a Prefeitura de Vitória para a realização de mais projetos artísticos na Capital.

"Tem essa integração do cidadão com o painel, queremos que as pessoas vejam o Centro da cidade como um espaço de circulação de pessoas. A pessoa tira a foto, posta e valoriza o centro. O papel do Governo do Estado é dar a mão à Prefeitura de Vitória que já tem outros projetos, como pintura de escadarias, da chegada da Ilha do Príncipe. São ações que se encontram nesse processo de humanização de ambientes, de embelezamento de ambientes que queremos no Centro", comentou.

Painel com onça pintada feito pelo artista Zota na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Essa medida é parte do projeto de constituição do núcleo administrativo governamental, que consiste em trazer todas as secretarias do governo para o bairro.

A secretária da Seger, Lenise Loureiro, informou que um dos intuitos do governo com a reunião das secretarias no Centro da cidade é a redução de custos de aluguel, bem como uma aproximação das pastas para que haja uma maior rapidez na entrega dos serviços e na comunicação entre elas. A secretária também destacou que isso irá acarretar na revitalização da região, que, segundo ela, é um desejo antigo dos moradores.