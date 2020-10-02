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Projeto artístico dá novo visual à Ilha do Príncipe, em Vitória

Batizada de 'Ativar Ilha do Príncipe' a pintura faz parte de um projeto da Secretaria de Cultura da Capital que restaura e dá uma nova fachada a prédios da região

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2020 às 16:37
Prefeitura de Vitória pinta a fachada de prédios na Ilha do Príncipe
O pescador na travessia é a primeira das 11 fachadas a serem pintadas na região da Ilha do Príncipe, em Vitória  Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma grande obra de arte tem levado cores e beleza para a Ilha do Príncipe, em Vitória. Quem passou por esta região da capital capixaba nos últimos dias já deve ter notado uma bela pintura na fachada de uma das muitas edificações do bairro. O desenho foi inspirado na realidade do local antigamente, como explicado pela coordenadora do projeto da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória, Fernanda Bellumat.
"Essa obra é a primeira das onze que a região receberá. Ela simboliza o pescador realizando a travessia pelo antigo canal da Ilha do Príncipe, como ocorria antes da área ser aterrada e urbanizada. A escolha foi definida e dialoga com a identidade daquela comunidade", explicou Fernanda.

Fachadas novas na Ilha do Príncipe

Batizada de "Ativar Ilha do Príncipe", a pintura faz parte do maior projeto da pasta de cultura da capital, o "Arte é Nossa", criado ainda em 2013 e que tem por objetivo transformar a cidade em uma galeria de arte a céu aberto, como definido pela própria coordenadora.
"O objetivo é devolver aos moradores de Vitória os espaços públicos da cidade de forma mais bonita, valorizando e estimulando a criatividade do artista local, além de reforçar a importância da cultura como elemento de transformação. Também temos como objetivo popularizar a produção artística e mapear os criadores locais, de modo a tornar mais democrático o acesso dos artistas ao projeto", salienta Fernanda.

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Mais do que colorir as fachadas, o projeto ainda dá oportunidades e insere não apenas artistas, mas também os próprios moradores locais. No caso da Ilha do Príncipe, são pelo menos três pessoas da comunidade ajudando ativamente na evolução das pinturas.  Os moradores ajudam até mesmo na aprovação dos desenhos a serem pintados por meio das técnicas de grafite, pintura em relevo e outras modalidades artísticas.

MAIS PINTURAS

Perto dali, no Mercado da Vila Rubim, outra intervenção mudará também o cotidiano local. No espaço, uma pintura será feita levando em consideração a identidade histórica do local com a pesca.
Saindo desta região e caminhando em direção ao Norte de Vitória, em Jardim Camburi, o muro da Escola Rubens José Vervloet Gomes está sendo finalizado com uma pintura realizada pelo artista Renato Ren. Outras intervenções estão sendo realizadas na Ilha das Caieiras e também nas imediações das Paneleiras, em Goiabeiras.
A Arte é Nossa
Na Enseada do Suá, um muro com cerca de 570 metros² foi pintado pelo artista  AQI Luciano com símbolos característicos do Estado Crédito: Fernando Madeira
Segundo a Secretaria de Cultura, desde 2013 mais de 30 trabalhos já foram concluídos em diversos bairros e regiões da capital capixaba.

PORTAL DO PRÍNCIPE

A modernização das fachadas da Ilha do Príncipe vai de encontro com a aguardada obra do Portal do Príncipe, iniciada recentemente pelo Governo do Estado. Esta intervenção promete solucionar o gargalo do trânsito na região, além de modernizar e urbanizar áreas até então abandonadas ou em desuso.
Portal do Príncipe
A região da Ilha do Príncipe ganhará um novo plano urbano com as obras iniciadas em agosto com a promessa de solucionar o afunilamento no trânsito local  Crédito: Divulgação/Semobi
As intervenções no local começaram na primeira quinzena de agosto, com  previsão orçamentária de aproximadamente R$ 42 milhões. O prazo de conclusão é de 15 meses (um ano e três meses), segundo dados da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

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