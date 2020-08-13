Vídeo: passado, presente e futuro na região do Portal do Príncipe

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De acordo com o professor, historiador e comentarista da rádio CBN Vitória, Fernando Achiamé, a Ilha do Príncipe tem este nome por influência de uma relação com os jesuítas e a Coroa Portuguesa, há séculos.

"A Ilha do Príncipe tem uma denominação antiga. Dizem que ela pertenceu aos jesuítas. O príncipe, no caso, seria um príncipe regente. Quer dizer, foi destinada à Coroa Portuguesa. E ali até cogitou-se a fazer muita coisa, como depósito de pólvora, porque ela ficava fora da cidade. Mas, ao final, ela foi ocupada por uma população de baixa renda" Fernando Achiamé - Historiador

O local, que antes era realmente uma ilha, foi ligado ao continente pela Ponte Seca, instalada ainda na década de 1920. Somente após os anos 1960 e 1970, com o avanço dos aterros e a construção da Rodoviária de Vitória e da Segunda Ponte, que se começou a tomar forma o trajeto que se tem na região até os dias de hoje.

A rodoviária foi inaugurada em março de 1979, no penúltimo dia do mandato do governador Élcio Álvares. Já Segunda Ponte, que era obra federal, foi inaugurada mais para o fim do ano, no mês de outubro, já no governo do Eurico Resende. Aí sim, o fluxo de veículos aumentou. Já houve um planejamento ali para um maior fluxo, proporcionado pela Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes), que continuou, e pela presença da rodoviária, explicou.

O NOVO PORTAL DO PRÍNCIPE

A região da Ilha do Príncipe ganhará um novo plano urbano com as obras iniciadas Crédito: Divulgação/Semobi

Desde a última terça-feira (4), a tão aguardada obra do Portal do Príncipe, na região da Ilha do Príncipe , em Vitória, começou. A intervenção está prometida há anos e vai contar com novas vias para facilitar a chegada e o retorno para condutores que entram em Vitória vindo de Vila Velha e de Cariacica, pela Segunda Ponte, e da região de São Torquato, em Vila Velha, pelas Cinco Pontes.