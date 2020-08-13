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Em Vitória

Vídeo: passado, presente e futuro na região do Portal do Príncipe

Trecho passou por mudanças históricas, com o início dos aterros, a construção da Rodoviária de Vitória e da Segunda Ponte, que estabeleceram o fluxo de veículos na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 09:35

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 09:35

As obras do Portal do Príncipe tiveram início na última semana e prometem melhorar um dos maiores gargalos do trânsito na Região Metropolitana de Vitória: a chegada à Capital por motoristas que vêm dos municípios de Cariacica e de Vila Velha. No entanto, essa não é a primeira mudança significativa pela qual a região vai passar. O Portal do Príncipe vai cortar o trecho que lhe dá o nome, o da Ilha do Príncipe, e também a entrada da Vila Rubim, locais que sofreram mudanças históricas ao longo das últimas décadas.
De acordo com o professor, historiador e comentarista da rádio CBN Vitória, Fernando Achiamé, a Ilha do Príncipe tem este nome por influência de uma relação com os jesuítas e a Coroa Portuguesa, há séculos.
"A Ilha do Príncipe tem uma denominação antiga. Dizem que ela pertenceu aos jesuítas. O príncipe, no caso, seria um príncipe regente. Quer dizer, foi destinada à Coroa Portuguesa. E ali até cogitou-se a fazer muita coisa, como depósito de pólvora, porque ela ficava fora da cidade. Mas, ao final, ela foi ocupada por uma população de baixa renda"
Fernando Achiamé - Historiador
O local, que antes era realmente uma ilha, foi ligado ao continente pela Ponte Seca, instalada ainda na década de 1920. Somente após os anos 1960 e 1970, com o avanço dos aterros e a construção da Rodoviária de Vitória e da Segunda Ponte, que se começou a tomar forma o trajeto que se tem na região até os dias de hoje.
A rodoviária foi inaugurada em março de 1979, no penúltimo dia do mandato do governador Élcio Álvares. Já Segunda Ponte, que era obra federal, foi inaugurada mais para o fim do ano, no mês de outubro, já no governo do Eurico Resende. Aí sim, o fluxo de veículos aumentou. Já houve um planejamento ali para um maior fluxo, proporcionado pela Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes), que continuou, e pela presença da rodoviária, explicou.

O NOVO PORTAL DO PRÍNCIPE

Portal do Príncipe
A região da Ilha do Príncipe ganhará um novo plano urbano com as obras iniciadas Crédito: Divulgação/Semobi
Desde a última terça-feira (4), a tão aguardada obra do Portal do Príncipe, na região da Ilha do Príncipe, em Vitória, começou. A intervenção está prometida há anos e vai contar com novas vias para facilitar a chegada e o retorno para condutores que entram em Vitória vindo de Vila Velha e de Cariacica, pela Segunda Ponte, e da região de São Torquato, em Vila Velha, pelas Cinco Pontes.
No projeto está previsto a criação de novas vias e até de uma estrutura de lazer na região da Ilha do Príncipe, com a implantação de quadras poliesportivas; pista de skate; áreas de lazer; parquinho; academia ao ar livre; bicicletário e uma nova urbanização.

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