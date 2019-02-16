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Capixapédia

O 'cemitério de bispos' na Catedral de Vitória

Norma interna da Igreja Católica diz que bispos devem ser sepultados na cripta, uma construção subterrânea nas catedrais onde ficam guardados os restos mortais de sacerdotes importantes
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 fev 2019 às 17:55

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 17:55

Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ
Para os católicos a morte é considerada apenas uma passagem para a eternidade. E no subterrâneo da Catedral Metropolitana de Vitória três bispos esperam o momento, que na doutrina cristã acredita-se que a transição ocorra no dia do julgamento final, quando Deus julgará os vivos e os mortos.
> Dondon, a heroína capixaba de 5 anos
É na cripta, uma parte subterrânea do edifício da Catedral de Vitória, que estão os restos mortais de sacerdotes importantes para o Espírito Santo como forma de lembrança do trabalho que fizeram desde o começo da Arquidiocese da Capital.
É norma interna da Igreja Católica que bispos sejam sepultados na cripta de sua catedral. Mas por que o arcebispo emérito de Vitória Dom Silvestre será enterrado em cemitério comum  em Vila Velha? É que apesar de ser uma norma, prevalece o desejo do sacerdote. No caso de Dom Silvestre, ele deixou registrado que gostaria de ser sepultado no mesmo lugar em que familiares estão enterrados, no Cemitério do Bosque, em Alvorada, Vila Velha. 
Cripta fica no subsolo da Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Kaique Dias
O pároco da Catedral de Vitória, Renato Cristo Covre, informou à reportagem que, após cinco anos do sepultamento de Dom Silvestre, os restos mortais dele serão trazidos para a Catedral e colocados na cripta.
> Escravos eram doados por fiéis ao Convento da Penha
ENTENDA
Já no começo do projeto de uma Catedral a cripta é pensada. "É uma norma interna da Igreja. Os bispos devem ser enterrados na sua catedral. Esse templo é a cadeira onde só o bispo diocesano pode sentar", afirma o pároco Paulo Régis, em entrevista no ano de 2016. Reveja vídeo gravado naquele ano:
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