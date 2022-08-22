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Sul do Estado

Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Bom Jesus do Norte

Testemunha contou à PM que Douglas Medeiros de Moraes, de 24 anos, pode ter sido morto por vingança, mas motivação do crime não foi confirmada
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:37

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:37

Vista aérea de Bom Jesus do Norte
Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo
Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na rua em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (21). Douglas Medeiros de Moraes chegou a ser socorrido para um hospital de Bom Jesus do Itabapoana – município vizinho no Rio de Janeiro – mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a morte pode ter sido motivada por vingança.
De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que no momento do crime Douglas estava próximo a uma passarela quando um carro de cor escura passou pela rua e um dos ocupantes fez diversos disparos contra a vítima.
Segundo informações de testemunha aos militares, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que a vítima teria baleado um rapaz há algum tempo.
Após os disparos, o jovem foi socorrido por uma ambulância para o Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ). A PM foi ao local e foi informada pela equipe médica que Douglas Medeiros de Moraes não havia resistido aos ferimentos.
A Polícia Militar informou que fez buscas pelo veículo suspeito de envolvimento no crime nos municípios de Bom Jesus do Norte e Apiacá, no Sul do Espírito Santo, e em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), realizando pontos de bloqueios, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito do assassinato.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.

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