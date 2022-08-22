Jovem é assassinado a tiros no meio da rua em Bom Jesus do Norte

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros na rua em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na noite deste domingo (21). Douglas Medeiros de Moraes chegou a ser socorrido para um hospital de Bom Jesus do Itabapoana – município vizinho no Rio de Janeiro – mas não resistiu aos ferimentos. Segundo testemunhas, a morte pode ter sido motivada por vingança.
De acordo com informações da Polícia Militar, testemunhas contaram que no momento do crime Douglas estava próximo a uma passarela quando um carro de cor escura passou pela rua e um dos ocupantes fez diversos disparos contra a vítima.
Segundo informações de testemunha aos militares, o crime pode ter sido motivado por vingança, já que a vítima teria baleado um rapaz há algum tempo.
Após os disparos, o jovem foi socorrido por uma ambulância para o Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ). A PM foi ao local e foi informada pela equipe médica que Douglas Medeiros de Moraes não havia resistido aos ferimentos.
A Polícia Militar informou que fez buscas pelo veículo suspeito de envolvimento no crime nos municípios de Bom Jesus do Norte e Apiacá, no Sul do Espírito Santo, e em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), realizando pontos de bloqueios, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito do assassinato.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Sobre o crime, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Bom Jesus do Norte e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.