Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Emboscada

Homem é morto a tiros após ser chamado para fumar maconha em Cachoeiro

Esposa dele disse à PM que marido foi chamado para ir a uma casa e, no local, homem entrou no imóvel e ela ficou no veículo, quando ouviu dois disparos, viu um suspeito saindo do local e fugindo de moto
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

21 ago 2022 às 12:42

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 12:42

Homem é atraído até casa e morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim
Homem é atraído até casa e morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi atraído para uma casa e acabou assassinado a tiros na noite deste sábado (20), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem recebeu uma ligação para ir á residência fumar maconha e foi morto no local. O suspeito do crime fugiu de moto e não foi localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
Aos policiais militares, a esposa do homem disse que ela e o marido estavam em casa quando ele recebeu a ligação para ir a uma casa na rua Batalha Ribeiro para fumar maconha. O casal foi de carro até o endereço de carro e, lá, o companheiro dela entrou na residência enquanto ela aguardou dentro do veículo. Após alguns minutos, a mulher ouviu dois disparos e, em seguida, viu um suspeito saindo do imóvel e fugindo em uma moto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Veja Também

Em meia hora, 4 pessoas são assassinadas em bairros da Grande Vitória

Homem é encontrado morto em cima de bicicleta em Sooretama

Homem é morto a tiros ao sair de casa em Marechal Floriano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Cachoeiro de Itapemirim Polícia Civil ES Sul Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 receitas práticas com frango para a Páscoa
Imagem de destaque
Homem morre após confronto com a PM em Viana
Imagem de destaque
Por que a popularidade de Freud e da psicanálise cresce em épocas de crise e autoritarismo como agora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados