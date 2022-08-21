Homem é morto a tiros após ser chamado para fumar maconha em Cachoeiro

Um homem foi atraído para uma casa e acabou assassinado a tiros na noite deste sábado (20), no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o homem recebeu uma ligação para ir á residência fumar maconha e foi morto no local. O suspeito do crime fugiu de moto e não foi localizado. A identidade da vítima não foi divulgada.
Aos policiais militares, a esposa do homem disse que ela e o marido estavam em casa quando ele recebeu a ligação para ir a uma casa na rua Batalha Ribeiro para fumar maconha. O casal foi de carro até o endereço de carro e, lá, o companheiro dela entrou na residência enquanto ela aguardou dentro do veículo. Após alguns minutos, a mulher ouviu dois disparos e, em seguida, viu um suspeito saindo do imóvel e fugindo em uma moto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.