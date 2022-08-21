Homem é morto a tiros após ser chamado para fumar maconha em Cachoeiro

Aos policiais militares, a esposa do homem disse que ela e o marido estavam em casa quando ele recebeu a ligação para ir a uma casa na rua Batalha Ribeiro para fumar maconha. O casal foi de carro até o endereço de carro e, lá, o companheiro dela entrou na residência enquanto ela aguardou dentro do veículo. Após alguns minutos, a mulher ouviu dois disparos e, em seguida, viu um suspeito saindo do imóvel e fugindo em uma moto.