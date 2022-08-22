Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Ibiraçu

Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas no km 213 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado, no final da noite deste domingo (21). Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão ocorreu no sentido Sul, às 23h58, e a rodovia chegou a ter uma faixa interditada, mas foi liberada por volta de 0h30.
A Eco101 informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária participaram do atendimento à ocorrência, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital