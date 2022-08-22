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Km 213

Acidente entre carros deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Ibiraçu

Colisão ocorreu no sentido Sul, às 23h58 deste domingo (21), e a rodovia chegou a ter uma faixa interditada, mas a via foi totalmente liberada por volta de 0h30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2022 às 11:18

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:18

Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Ibiraçu
Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Ibiraçu Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas no km 213 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado, no final da noite deste domingo (21). Segundo a Eco101, que administra a rodovia, a colisão ocorreu no sentido Sul, às 23h58, e a rodovia chegou a ter uma faixa interditada, mas foi liberada por volta de 0h30.
A Eco101 informou que ambulância, guincho e viatura de inspeção da concessionária participaram do atendimento à ocorrência, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. Duas pessoas foram encaminhadas para o hospital

Acidente deixa duas pessoas feridas na BR 101 em Ibiraçu

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