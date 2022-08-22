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Engavetamento

Motorista embriagado e com CNH suspensa causa acidente em Vila Velha

O condutor do veículo foi encontrado pela equipe da Polícia Militar deitado na calçada, na noite deste domingo (21). Acidente envolveu mais três carros
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 ago 2022 às 10:20

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 10:20

Motorista embriagado causou engavetamento com quatro carros em Vila Velha
Motorista embriagado causou engavetamento com quatro carros em Vila Velha Crédito: Câmeras de segurança
Um motorista, identificado como Evenilton Guaitolini, foi preso depois de causar um engavetamento que envolveu quatro carros no bairro Alvorada, em Vila Velha, na noite deste domingo (21). De acordo com a Polícia Militar, o homem - que se recusou a fazer o teste do bafômetro - tinha sinais de embriaguez e a carteira de habilitação suspensa.
A polícia informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro e, chegando ao local, encontrou o homem deitado na calçada. Ele relatou aos militares que havia se envolvido em um acidente.
Conforme a PM, ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada, dificuldade de equilíbrio e odor etílico. Foi oferecido o teste do bafômetro, que foi recusado pelo condutor. Além disso, a equipe constatou que a CNH dele estava suspensa.
O carro conduzido pelo homem foi o primeiro do engavetamento, que, segundo a PM, foi o causador do acidente que teve mais três carros envolvidos. O veículo foi guinchado e o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha.
De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o homem já esteve preso pelos crimes de roubo, lesão corporal, ameaça, furto e porte ilegal de arma ou munição entre janeiro de 2008 e abril de 2022.

Atualização

22/08/2022 - 12:35
Após a publicação, a reportagem teve acesso ao nome do homem preso e obteve com a Sejus o registro criminal dele. O texto foi atualizado com as informações.

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