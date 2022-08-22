Motorista embriagado e com CNH suspensa causa acidente em Vila Velha

Motorista embriagado causou engavetamento com quatro carros em Vila Velha Crédito: Câmeras de segurança

Um motorista, identificado como Evenilton Guaitolini, foi preso depois de causar um engavetamento que envolveu quatro carros no bairro Alvorada, em Vila Velha , na noite deste domingo (21). De acordo com a Polícia Militar , o homem - que se recusou a fazer o teste do bafômetro - tinha sinais de embriaguez e a carteira de habilitação suspensa.

A polícia informou que foi acionada para verificar uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro e, chegando ao local, encontrou o homem deitado na calçada. Ele relatou aos militares que havia se envolvido em um acidente.

Conforme a PM, ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala alterada, dificuldade de equilíbrio e odor etílico. Foi oferecido o teste do bafômetro, que foi recusado pelo condutor. Além disso, a equipe constatou que a CNH dele estava suspensa.

O carro conduzido pelo homem foi o primeiro do engavetamento, que, segundo a PM, foi o causador do acidente que teve mais três carros envolvidos. O veículo foi guinchado e o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), o homem já esteve preso pelos crimes de roubo, lesão corporal, ameaça, furto e porte ilegal de arma ou munição entre janeiro de 2008 e abril de 2022.