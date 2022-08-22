Três pessoas ficam feridas após carro capotar na BR 101, em Vila Velha

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de carro no km 312 da BR 101, em Vila Velha, por volta das 5h desta segunda-feira (22). O veículo, um Fiat Uno, capotou e só parou após atingir uma barreira de proteção na rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe foi ao local para atender a ocorrência e que os feridos foram socorridos por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com a Eco101, para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Samu. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e não foi necessário interditar a rodovia.