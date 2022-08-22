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Km 312

Três pessoas ficam feridas após carro capotar na BR 101, em Vila Velha

Os feridos foram socorridos por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia

Publicado em 

22 ago 2022 às 07:03

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 07:03

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de carro no km 312 da BR 101, em Vila Velha, por volta das 5h desta segunda-feira (22). O veículo, um Fiat Uno, capotou e só parou após atingir uma barreira de proteção na rodovia.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe foi ao local para atender a ocorrência e que os feridos foram socorridos por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a rodovia. 
De acordo com a Eco101, para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF e Samu. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e não foi necessário interditar a rodovia.

Correção

22/08/2022 - 8:28
A versão anterior deste texto informava que o acidente aconteceu no km 313 da BR 101, em Viana, mas, posteriormente, a Eco101 – concessionária responsável pela via – disse que a ocorrência foi registrada no km 312 da rodovia, em Vila Velha. O texto foi atualizado.

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