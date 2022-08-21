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Fogo na Grande Vitória

Incêndio atinge área em Vila Velha e fumaça invade a Leste-Oeste. Veja vídeo

Motoristas flagraram a fumaça densa que toma trecho da Rodovia Leste-Oeste neste domingo (21); muita fumaça e outros focos de incêndio foram registrados na Grande Vitória. Veja imagens
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 ago 2022 às 18:23

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 18:23

A fumaça de um incêndio que atinge uma área de vegetação em Vila Velha está invadindo a Rodovia Leste-Oeste (veja acima) e deixando motoristas e passageiros assustados, neste domingo (21). Há relatos de gente que teve até dificuldade de respirar ao passar pela região. Além desse, outros focos estão sendo combatidos pelo Corpo de Bombeiros pela Grande Vitória.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em vegetação, na tarde deste domingo, às margens da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Darly Santos, em Vila Velha. As chamas atingem uma área de taboal, alagadiça e inacessível.
A estudante Brenda Rozindo, de 24 anos, estava passando de carro com uma amiga e levou um susto. "Não tinha como retornar e não tinha nenhuma sinalização de polícia ou bombeiros, tivemos que passar com a velocidade bem reduzida devido a baixa visibilidade. Era mais perigoso ficar parado na pista sem ter como voltar e correr o risco de uma possível colisão", contou.
Motoristas flagraram a fumaça densa que toma trecho da Rodovia Leste-Oeste neste domingo (21); outros focos de incêndio foram registrados na Grande Vitória
Incêndio atinge área em Vila Velha e fumaça invade a Leste-Oeste Crédito: Leitor | A Gazeta
"Ficamos com dificuldade até para respirar por conta da quantidade de fumaça"
Brenda Rozindo - Estudante que passou pela Leste-Oeste na hora da fumaça
De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a noite deste domingo a ocorrência ainda está em andamento. As equipes estão no local atuando para controlar as chamas e monitorando a situação. 
A prefeitura informou que "não há trecho interditado e nem desvios no trânsito". Quem passava pela Terceira Ponte conseguia ver a altura da fumaça densa. Confira:

Fumaça é vista da Terceira Ponte

A reportagem também demandou a Polícia Militar e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santos (DER-ES), sobre a situação da Leste-Oeste, mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.
No final da tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender uma outra ocorrência de incêndio em vegetação, no bairro Nossa Senhora da Penha, também em Vila Velha. As equipes estão no local e a ocorrência está em andamento.

MAIS REGISTROS DE FUMAÇA NA GRANDE VITÓRIA

Em Vitória, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas de um incêndio na região da Enseada do Suá, próximo ao bairro Jesus de Nazareth, na manhã deste domingo.  A equipe constatou que as chamas atingiam uma área de mata não nativa, atrás de uma estação de energia. "O fogo foi controlado e extinto, sem vítimas e sem edificações atingidas", informou o Corpo de Bombeiros.
Fumaça de incêndio vista por motorista na avenida Beira-Mar,em Vitória
Fumaça de incêndio vista por motorista na avenida Beira-Mar,em Vitória Crédito: Foto do Leitor / A Gazeta
Mais fumaça também tomou conta do Centro da Capital. Moradores relataram que a fumaça cobriu o Morro da Fonte Grande e arredores, parecia vir da região de Fradinhos ou Romão. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em área de mata no bairro Fradinhos, em Vitória. As chamas atingem uma extensa vegetação, em local de difícil acesso, na divisa com o bairro Romão. As equipes estão no local e a ocorrência está em andamento.
Fumaça vista no Centro neste domingo (21)
Fumaça no Centro de Vitória Crédito: Geraldo Nascimento
Na Serra, uma fumaça densa e preta foi avistada de longe e registrada por um morador de Vitória. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em vegetação em um lote, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. 
Fumaça na Serra vista por morador de Vitória
Fumaça na Serra vista por morador de Vitória Crédito: Daniel Pasti
A equipe foi ao local, realizou o combate e extinguiu as chamas rapidamente. Não houve feridos ou edificações atingidas.

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