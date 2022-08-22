Empresária do ES que perdeu tudo em incêndio consegue ajuda e vai voltar

Taylanne, que perdeu tudo no incêndio, vai retomar a produção de bolos daqui a uma semana Crédito: Divulgação

Foram arrecadados R$ 20 mil na internet, quantia que Taylanne diz que vai utilizar para reparar o imóvel alugado e que será devolvido. “Estamos tirando os materiais queimados, descemos com as coisas mais pesadas, alguns amigos estão ajudando com a faxina. Foi praticamente tudo pro lixo. Minha prioridade é arrumar todo o imóvel e deixar em condições para a proprietária, bem como as avarias que o incêndio causou no prédio como um todo. Daí vou devolver o imóvel.”

"Ainda não tenho nenhum imóvel em mente para alugar, nem consegui ver, mas espero conseguir o quanto antes e voltar a lotar minha agenda" Taylanne da Silva Euzebio - Empresária

A tarefa imediata dela é conseguir profissionais especializados para recuperar o imóvel destruído pelo incêndio. A empresária diz que está precisando de eletricista, pedreiro e pintor. A doceira também vai comprar materiais de construção, principalmente porta, vidro e forros para o teto que era de PVC.

Mesmo diante de tanto prejuízo e tristeza, Taylanne não perde as esperanças e já anuncia a retomada das atividades, mesmo que ainda de uma forma precária: “O que sobrar do dinheiro arrecadado vou investir no meu recomeço. Enquanto isso vou produzindo na casa da minha sogra, para fazer meu caixa girar e as pessoas conhecerem o meu trabalho”.

Ela tem pressa, e suas centenas de clientes também. As guloseimas do seu ateliê começarão a ser novamente produzidas nos próximos dias e, para que isso seja possível, Taylanne receberá mais uma vez a solidariedade das pessoas que se comoveram com o seu drama.