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Leonel Ximenes

Empresária do ES que perdeu tudo em incêndio consegue ajuda e vai voltar

Vaquinha virtual criada para ajudá-la atingiu a meta; produção de bolos e doces será retomada

Públicado em 

22 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Taylanne, que perdeu tudo no incêndio, vai retomar a produção de bolos daqui a uma semana
Taylanne, que perdeu tudo no incêndio, vai retomar a produção de bolos daqui a uma semana Crédito: Divulgação
Em apenas dois dias de mobilização de amigos e apoiadores, a empresária Taylanne da Silva Euzebio conseguiu alcançar cem por cento da meta de R$ 20 mil da vaquinha virtual criada para ajudá-la, após ela perder tudo em um incêndio, nesta segunda-feira (15), em seu ateliê de bolos que funcionava no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha.
Foram arrecadados R$ 20 mil na internet, quantia que Taylanne diz que vai utilizar para reparar o imóvel alugado e que será devolvido. “Estamos tirando os materiais queimados, descemos com as coisas mais pesadas, alguns amigos estão ajudando com a faxina. Foi praticamente tudo pro lixo. Minha prioridade é arrumar todo o imóvel e deixar em condições para a proprietária, bem como as avarias que o incêndio causou no prédio como um todo. Daí vou devolver o imóvel.”
"Ainda não tenho nenhum imóvel em mente para alugar, nem consegui ver, mas espero conseguir o quanto antes e voltar a lotar minha agenda"
Taylanne da Silva Euzebio - Empresária
A tarefa imediata dela é conseguir profissionais especializados para recuperar o imóvel destruído pelo incêndio. A empresária diz que está precisando de eletricista, pedreiro e pintor. A doceira também vai comprar materiais de construção, principalmente porta, vidro e forros para o teto que era de PVC.

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Mesmo diante de tanto prejuízo e tristeza, Taylanne não perde as esperanças e já anuncia a retomada das atividades, mesmo que ainda de uma forma precária: “O que sobrar do dinheiro arrecadado vou investir no meu recomeço. Enquanto isso vou produzindo na casa da minha sogra, para fazer meu caixa girar e as pessoas conhecerem o meu trabalho”.
Ela tem pressa, e suas centenas de clientes também. As guloseimas do seu ateliê começarão a ser novamente produzidas nos próximos dias e, para que isso seja possível, Taylanne receberá mais uma vez a solidariedade das pessoas que se comoveram com o seu drama.

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“Na próxima sexta (26) vou fazer alguns doces e bolos e vou vender em Itapuã, Vila Velha. Uma gelateria do bairro me ofereceu o espaço pra fazer uma ação lá e arrecadar algum dinheiro”, comemora.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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