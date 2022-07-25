Incêndio florestal força retirada de milhares de pessoas na Califórnia Crédito: Reuters | Folhapress

Em meio a uma onda de calor extremo, um incêndio florestal de grandes proporções destruiu casas e forçou a retirada de milhares de pessoas na região do Parque Yosemite, na Califórnia, nos Estados Unidos. As chamas não tinham sido controladas até a noite deste domingo (24).

O incêndio, considerado um dos maiores do ano nos EUA, começou na sexta-feira (22) e se espalhou rapidamente, destruindo ao menos 6.300 hectares. Mais de 2.000 bombeiros combatem às chamas, e 17 helicópteros são usados na operação, segundo o Serviço de Proteção Florestal da Califórnia.

Autoridades afirmam que o fogo avança sem controle porque o calor e a baixa umidade dificultam os trabalhos dos bombeiros. O incêndio, descrito como "explosivo", deixou casas e veículos destruídos e forçou a retirada de ao menos 6.000 pessoas da região.

Os bombeiros tiveram maior êxito ao conter o fogo no lado oeste do incêndio, mas as chamas avançam a leste em direção à região de Mariposa Pines, disse Justin Macomb, chefe do Serviço de Proteção Florestal da Califórnia. "O fogo nos flanqueou rapidamente. Não conseguimos nem atacá-lo com os recursos que tínhamos em mãos", afirmou. "Na minha carreira, eu não vi um comportamento de fogo como esse."

O governador do estado, Gavin Newsom, declarou estado de emergência no condado de Mariposa devido a "condições extremamente perigosas para a segurança de pessoas e propriedades".

O Parque Nacional de Yosemite, a cerca de uma hora de carro do condado de Mariposa, abriga algumas das maiores e mais antigas sequoias do mundo. As árvores foram ameaçadas por outro incêndio florestal no início deste mês, mas os bombeiros conseguiram salvá-las.

Ao mesmo tempo, milhões de americanos enfrentam forte calor. Washington teve neste domingo a temperatura máxima de 37ºC; no sábado (23), os termômetros marcaram 38ºC. Nova York registrou 36ºC. Temperaturas acima de 37ºC também podem ser atingidas nos próximos dias em partes do leste do Kansas e Oklahoma, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

"O calor persistente no centro-sul dos EUA durará mais alguns dias, e uma onda de calor perigosa se acumulará no noroeste do país nesta semana", anunciou NWS em comunicado.

The #OakFire is currently burning near @YosemiteNPS. Fire started around 2pm Friday and is exploding in size, according to Cal Fire. Stay with @abc7newsbayarea for the latest updates pic.twitter.com/Bt4LdQLfJt — Tim Johns (@tim_johns_) July 23, 2022

Rapid pyrocumulus cloud development has taken place on the #OakFire near Mariposa in the last 15 minutes as the fire continues to spread at a critical rate.



The Yosemite area and surrounding Sierra foothills have just been killed by wildfire over the last decade. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/YrOzPHPJvB — US StormWatch (@US_Stormwatch) July 22, 2022