Por que calor de 40°C é mortal na Inglaterra e no Brasil é 'normal'?

Nas últimas semanas, as altas temperaturas estão batendo recordes históricos em vários países da Europa. O Reino Unido, por exemplo, ultrapassou pela primeira vez os 40º C em meio à onda de calor que vem causando pânico na população europeia.
O doutor em meteorologia e assistente científico da ETH Zurich (Instituto Federal de Tecnologia de Zurique), Lucas Ferreira, explicou para o UOL que uma das principais diferenças está na umidade do ar. Enquanto no Brasil o calor é mais úmido, o calor europeu é mais seco.
"O calor na Europa é diferente porque é muito quente e seco. Com isso, nosso corpo perde muito mais líquido, porque tem muito menos vapor d'água no ar, então acaba que o suor evapora muito mais. É daí que vêm os problemas da desidratação e insolação, que são umas das piores coisas", disse o especialista.
Ele conta que é semelhante ao que acontece no clima dos desertos, onde a umidade relativa do ar é baixa. "No Brasil a gente sua muito, mas o suor não evapora tanto, então a gente não perde tanto líquido. Claro que na Europa não está tão quente quanto no deserto, mas, a nível de comparação, é o que acontece, nesse quente seco a gente perde mais líquido e, por isso, é mais perigoso", exemplificou.
FALTA DE ESTRUTURA
Outro motivo para as altas temperaturas afetarem tanto os europeus, segundo Ferreira, é a falta de estrutura contra o calor, já que a maioria das casas não possui equipamentos de ar condicionado ou ventiladores.
"Basicamente, os lugares não têm estrutura para o calor. A maioria das casas têm apenas sistema de aquecimento, mas quanto bate o calor não tem para onde correr", comentou o meteorologista.
De acordo com um relatório de 2021 do Departamento de Energia Empresarial e Estratégia Industrial da Grã-Bretanha, menos de 5% dos imóveis residenciais possuem ar condicionado no país. Além disso, as casas do Reino Unido não foram projetadas para o calor extremo. As casas são historicamente projetadas para manter os moradores aquecidos.
Em alguns prédios antigos, por exemplo, os canos que fornecem água quente podem não estar bem isolados, então o uso de água durante o banho pode fazer com que o calor se espalhe por todo o apartamento.
POPULAÇÃO DESACOSTUMADA
A bióloga Adriane Formigosa, do Instituto Mapinguari, esclarece que cada população tem adaptações ambientais. O clima e a vegetação do Brasil e da Europa são muito diferentes, por exemplo. A Amazônia fornece uma quantidade importante de umidade que impacta o clima do país inteiro, o que não acontece nos biomas presentes na Europa.
"Lá as pessoas estão acostumadas com curtos períodos de altas temperaturas, e quanto menos umidade mais difícil fica suportar um calor com que não se está acostumado. A umidade é super importante para manter a troca de calor do nosso corpo com o ambiente, e assim manter o corpo numa temperatura em que ele possa funcionar de maneira saudável. Então, quando o ar está muito seco, o corpo tem mais dificuldade de equilibrar a temperatura interna, e isso pode levar a alguns colapsos que para algumas pessoas não são suportáveis", comentou.
Como os europeus não estão fisiologicamente acostumados com o calor, uma mudança brusca na temperatura pode acarretar problemas mais severos.
"É um simples caso de adaptação mesmo. A espécie humana está espalhada por todo o globo. Estamos expostos a diversos tipos de climas e temperaturas. Se eu pegar um europeu e colocar ele no deserto, ele não está acostumado com aquelas condições, então vai sofrer. O que pode estar acontecendo é que as condições ambientais mudaram de forma rápida e chegaram num patamar que as pessoas não estão acostumadas", analisou o biólogo Yuri Silva, mestre em biodiversidade tropical e diretor de projetos do Instituto Mapinguari.
PÂNICO
Pela primeira vez, temperaturas atingem patamar altíssimo na Europa. No Reino Unido, a temperatura ultrapassou os 40º C nesta terça-feira (19). Em Portugal e na Espanha, o calor chegou a 46° C com uma série de incêndios florestais - na França, o fogo destruiu 13 mil hectares.
A onda de calor extremo que há uma semana castiga boa parte da Europa Ocidental, já provocou mais de mil mortes, segundo autoridades de saúde de Portugal e Espanha.
Outras partes do continente continuam sendo castigadas pelo sol escaldante que alimenta severos incêndios florestais e sobrecarrega os serviços de emergência.
As autoridades europeias recomendam às pessoas a se prepararem para o calor que pode ter efeitos adversos à saúde.
Cerca de metade do território da União Europeia está atualmente em risco de seca devido à prolongada falta de chuva. Isso coloca países como França, Romênia, Espanha, Portugal e Itália em risco de ver seus rendimentos agrícolas reduzidos, alertou a Comissão Europeia.
RAZÕES
A maioria dos cientistas que trabalha com clima afirma que o causador do calor extremo na Europa são as mudanças climáticas.
O Met Office estima que a probabilidade de haver altas temperaturas na Europa aumentou em dez vezes em razão disso, o que resulta na formação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre a Europa.
Um estudo publicado pela revista Nature Geoscience indica que a expansão do sistema de alta pressão sobre o Atlântico, nos Açores, está levando às condições mais quentes na Península Ibérica dos últimos mil anos.
A área de alta pressão atualmente sobre o Reino Unido deve se mover para o centro-norte da Europa e alcançar o norte dos Bálcãs até meados da próxima semana, elevando as temperaturas para o oeste e o centro da Europa.