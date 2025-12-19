Home
Comédia da vida selvagem: os ganhadores do prêmio com as fotos de animais mais divertidas de 2025

Neste ano, foram mais de 10 mil inscrições — qual delas fez você rir mais?

BBC News Brasil

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 15:44

Imagem BBC Brasil
A foto "E agora, pra que lado fica o meu ninho?" recebeu menção honrosa no concurso Crédito: Alison Tuck

Um pássaro levando uma chicotada de capim na cara ou raposas dançando breakdance? Só pode significar uma coisa.

Os vencedores do concurso de fotografia Nikon Comedy Wildlife Awards foram anunciados.

Neste ano, o concurso recebeu um número recorde de 10 mil inscrições, vindas de 109 países — o maior total em seus 10 anos de história.

O prêmio foi criado em 2015 pelo fotógrafo britânico de vida selvagem Paul Joynson-Hicks, que teve a ideia de lançar a competição depois de cair na risada ao ver uma coleção de fotos de animais.

Vencedor geral: 'Toca aqui!'

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Mark Meth Cohn

A foto vencedora, que mostra o gorila se exibindo em Ruanda, foi feita por Mark Meth Cohn.

Ele passou quatro dias caminhando por montanhas cobertas de névoa em busca de famílias de gorilas.

O grupo logo encontrou a família Amahoro, onde um dos machos jovens estava especialmente animado para chamar atenção.

Segundo Mark, ele estava "girando, rolando e dando chutes no ar. Assistir àquela performance foi pura alegria".

Vencedor júnior: 'Batismo do convertido à força'

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Grayson Bell

Grayson Bell ficou com o ouro na categoria Júnior, destinada a participantes de até 16 anos.

Ele estava fotografando sapos verdes no estado do Maine, nos Estados Unidos, e só percebeu que havia capturado esse momento quando já estava em casa.

"Mostrei a foto para meus pais, eles também adoraram, e ela virou uma das minhas favoritas. Todos nós achamos que parecia que um sapo estava tentando batizar o outro!"

Vencedor da categoria Jovem Fotógrafo: 'Hora de cair na pista de dança'

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Paula Rustemeier

As raposas-vermelhas pareciam se divertir muito, exibindo seus passos de dança.

A cena foi registrada por Paula Rustemeier, na Holanda, vencedora da categoria até 25 anos.

Segundo Paula, "é impossível não rir vendo raposas brincarem, com suas personalidades tão peculiares".

Mais fotos para arrancar risadas

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Christy Grinton

Todo mundo tem dias de cabelo bagunçado, mas esse esquilo-cinzento no Canadá levou isso a um outro nível.

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Erkko Badermann

Um mergulhão-de-garganta-vermelha pousa na água com as pernas e as asas totalmente abertas.

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Warren Price

Você já conheceu alguém que não para de falar? Pois parece que esse pássaro já.

Esses araus-de-freio, na Noruega, são vizinhos — mas talvez não por muito mais tempo!

"Fique longe do meu peixe!"

Esta águia-marinha-de-Steller foi fotografada na neve, no Japão.

Aninhado bem ao seu lado está o peixe que ela acabou de capturar — e não havia a menor chance de dividir com ninguém.

