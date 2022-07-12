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Calor de incendiar

Trilhos de trem pegam fogo devido a onda de calor na Inglaterra

O incêndio começou em uma pista perto das estações entre Wandsworth Road e Victoria. Apesar de o fogo ter sido apagado, as linhas entre as duas estações foram bloqueadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:14

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:14

As temperaturas altas em Londres, na Inglaterra, causaram um incêndio nos trilhos de uma estação de trem nesta segunda-feira (11). Segundo o tabloide britânico Daily Express, os trens foram desviados para conseguir atender aos passageiros, em um dia com máximas de 33ºC na capital inglesa.
Network Rail continuará monitorando possíveis pontos de incêndio nos trilhos.
Network Rail continuará monitorando possíveis pontos de incêndio nos trilhos. Crédito: Reprodução/Uol
O incêndio começou em uma pista perto das estações entre Wandsworth Road e Victoria. Apesar de o fogo ter sido apagado, as linhas entre as duas estações foram bloqueadas. Os trens foram desviados para a Cannon Street e Blackfriars. Os passageiros foram aconselhados a usarem no ônibus o bilhete que seria usado no trem, não tendo algum tipo de custo adicional.
Ainda pela manhã, a brigada de incêndio limpou a linha e as rotas de trem voltaram ao normal. A Network Rail, gerente de infraestrutura de maior parte da rede ferroviária da Grã-Bretanha, havia alertado que o clima quente poderia fazer com que as estruturas "se expandissem e às vezes se dobrassem", causando interrupções nas rotas de trem.
Um porta-voz disse que a companhia vai monitorar a situação para que incidentes como esse não se repitam. "Com temperaturas extremamente altas esperadas para esta semana, nossas equipes especializadas em meteorologia estarão monitorando os principais pontos de acesso, para garantir que possamos manter os serviços funcionando com segurança e confiabilidade para os passageiros. É provável que haja restrições de velocidade em algumas partes da rede mais afetadas pelo clima quente".
Além disso, os passageiros foram aconselhados a carregar uma garrafa de água para manter a hidratação. "Onde existem restrições de velocidade, as viagens podem demorar mais do que o normal, por isso aconselhamos os passageiros a planejar com antecedência e levar uma garrafa de água com eles".

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