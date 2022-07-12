Prejuízo de R$ 4,6 milhões: Sistema Transcol tem 8 ônibus incendiados em 2022

Incêndio em ônibus do Sistema Transcol, em Nova Carapina, Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Levantamento feito pelo GVBus mostra que, entre 2020 e 2022, foram incendiados 24 ônibus por iniciativa dos criminosos. Um veículo novo custa, em média, R$ 580 mil. Com isso, o prejuízo nesse período chega a R$ 13,9 milhões.

O GVBus evidencia que o prejuízo recai sobre todo o sistema, especialmente nas empresas de ônibus, mas também na população. Isso porque, embora os consórcios possuam veículos reservas para garantir a operação, um ônibus novo demora em média três meses para ser fabricado.

Após a fabricação, é necessário ainda um período de trâmites legais para que o veículo entre em circulação.

Ônibus do sistema Transcol ficou completamente destruído após incêndio Crédito: Fabrício Christ

ÔNIBUS INCENDIADO NESTA TERÇA

Um ônibus do Sistema Transcol foi i ncendiado entre o final da madrugada e início da manhã desta terça-feira (12) , em Nova Carapina II, na Serra, Grande Vitória. Por conta do incêndio, a circulação de coletivos ficou interrompida no bairro, mas retornou por volta das 7h, sob escolta da Polícia Militar.

Conforme apuração da TV Gazeta, o ônibus incendiado faz a linha 824, que sai do Terminal de Laranjeiras e circula pelo bairro. De acordo com o motorista do coletivo, cerca de 40 passageiros estavam no veículo e, por volta das 5h20, um criminoso entrou com um galão de combustível, fez ameaças, pediu para as pessoas saírem e ateou fogo no ônibus.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os militares realizaram o combate, extinguindo as chamas. “Um representante da empresa responsável pelo veículo esteve no local e recusou perícia. Não houve vítimas", destacou.

TRÊS COLETIVOS QUEIMADOS EM UMA NOITE

No último dia 29, um jovem de 18 anos morreu durante uma troca de tiros entre suspeitos e a Guarda de Vila Velha, no bairro Cobi de Cima. Após o confronto, pessoas no local atearam fogo em objetos para bloquear a pista. Durante a noite, três coletivos foram incendiados, segundo a Guarda Municipal.

O primeiro incêndio ocorreu por volta das 19h, na Rua Cesar Alcure, bairro São Torquato, Vila Velha. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate às chamas.

Na sequência, os militares foram informados sobre outro ônibus em chamas, na Segunda Ponte. A mesma equipe se dirigiu até este segundo local, com auxílio da Polícia Militar, e realizou o combate.