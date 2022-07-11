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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra três mortes e 4.220 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registra 14.573 óbitos e 1.161.242 infecções; dados foram atualizados nesta segunda (11) pela Sesa
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

11 jul 2022 às 19:27

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 19:27

Nesta segunda (11), o Espírito Santo chegou a 14.573 mortes e 1.161.242 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 4.220 novas infecções em 24 horas.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 132.807
  2. Vila Velha: 129.977
  3. Vitória: 127.280
  4. Cariacica: 89.798
  5. Linhares: 55.507
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 20.564
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 15.735
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.080
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.362
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.229
Até esta segunda-feira, mais de 3,96 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.093.952, com 4.294 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,25% no Estado.

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