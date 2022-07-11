Covid-19: ES registra três mortes e 4.220 novos casos em 24 horas

Nesta segunda (11), o Espírito Santo chegou a 14.573 mortes e 1.161.242 casos de coronavírus desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados três óbitos e 4.220 novas infecções em 24 horas.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 132.807
- Vila Velha: 129.977
- Vitória: 127.280
- Cariacica: 89.798
- Linhares: 55.507
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 20.564
- Praia da Costa (Vila Velha): 15.735
- Jardim da Penha (Vitória): 13.080
- Itapuã (Vila Velha): 9.362
- Praia do Canto (Vitória): 9.229
Até esta segunda-feira, mais de 3,96 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.093.952, com 4.294 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,25% no Estado.