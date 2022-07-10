Entenda se 4ª dose da vacina contra a Covid causa mais reações

De acordo com o médico infectologista Crispim Cerutti Junior, não existem evidências de que uma quarta dose resulte em efeitos diferentes dos que já foram vistos anteriormente.

Your browser does not support the audio element. Entenda se quarta dose da vacina contra a Covid causa mais reações

Ele explica que a reação que temos ao tomar vacina é uma resposta do nosso sistema de defesa. Logo, a dor no braço ou de cabeça, por exemplo, estão relacionadas à reação imunológica ao imunizante.

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Walterson Rosa/MS

As principais reações da vacina contra a Covid-19 são dor no local da aplicação, sensação febril, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça e quadro gripal. Normalmente, esses sintomas desaparecem em até 24 horas, podendo durar, no máximo, dois dias.

Além disso, não são todas as pessoas que apresentam esses sintomas. Casos em que esses efeitos podem acontecer nas doses adicionais, como na quarta aplicação, ocorrem normalmente quando se utiliza uma vacina diferente das outras já aplicadas, esquema chamado de heterólogo.

"A pessoa pode receber uma vacina que é menos reatogênica e depois tomar uma que tem mais reação. Aí ela vai ver uma diferença. Mas é da característica da vacina que ela tomou." Crispim Cerutti Junior - Infectologista

Nesse sentido, algumas pessoas podem ter maior sensibilidade a sentir os sintomas e outras nem tanto. Outro fator que influencia é a tecnologia usada em cada vacina.

Normalmente, aquelas com a plataforma de adenovírus, em que se utiliza um vírus que transporta o código genético do Sars-CoV-2, patógeno que causa a Covid-19, são as que podem causar maiores efeitos adversos. No Brasil , as vacinas da Janssen e da Astrazeneca são produzidas com essa tecnologia.

Além da plataforma de adenovírus, existe a tecnologia de RNA mensageiro ( Pfizer ) e de vírus inativado ( Coronavac ). Elas também podem apresentar efeitos adversos, mas, mesmo assim, ainda são muito leves e em grande parte dos casos desaparecem logo.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Por que temos reações adversas às vacinas? Isso acontece porque, para que tenhamos uma resposta imunológica, a vacina gera uma reação inflamatória. Logo, a dor no braço ou de cabeça, por exemplo, são reações inflamatórias e estão relacionadas à resposta do sistema imunológico ao imunizante. Quais reações são esperadas quando alguém se vacina contra a Covid? As principais reações são dor no local da aplicação, sensação febril, mal-estar, dor no corpo e quadro gripal. Normalmente, esses sintomas desaparecem em até 24 horas, no máximo podendo durar dois dias. A quarta dose de uma vacina pode trazer algum efeito colateral diferente de outras aplicações? Não existem evidências de que uma quarta dose resulte em efeitos diferentes dos que já foram vistos anteriormente. Dessa forma, mantém-se o que já se sabe e é documentado nas bulas dos imunizantes.