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Pandemia

Por que teste rápido de Covid tem dado negativo para infectados?

Chegada de novas variantes parece ter antecipado aparecimento dos sintomas da infecção antes de carga viral atingir seu pico, o que pode interferir no resultado dos testes. Saiba mais
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

04 jul 2022 às 19:03

Publicado em 04 de Julho de 2022 às 19:03

Uma situação recorrente, que cada vez mais tem sido vista no Brasil e no mundo, é a pessoa que começa a sentir os sintomas respiratórios típicos da Covid-19 (gripe, tosse, dor de cabeça, febre…), faz o teste rápido de antígeno e o resultado dá negativo. A pessoa continua com os sintomas e, um ou dois dias depois, refaz o exame e tem o positivo para o coronavírus.
Existem vários estudos a respeito dessa situação, além de algumas razões que já se sabe para que isso aconteça, de acordo com especialistas. O infectologista Crispim Cerutti Junior conta que uma delas é a variante Ômicron e suas subvariantes.
Teste de covíd - RT-PCR - antígeno
Teste de covíd - RT-PCR - antígeno Crédito: Shutterstock
A disseminação delas mundo afora veio seguida de uma mudança importante na incubação, que é o tempo entre o vírus começar a invadir as células do nosso corpo e o início dos sintomas.
"Elas trouxeram alterações nos antígenos, que são moléculas que levam o teste a dar positivo. Então, a mudança no tempo de incubação e a pouca quantidade de carga viral no paciente estão relacionadas com o falso negativo."
Crispim Cerutti Junior - Infectologista 
Nesse cenário, Cerutti Junior explica que as chances de uma pessoa ter Covid e não testar positivo para a doença nenhuma vez também existem.

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Outras razões para um falso negativo, segundo a infectologista, pediatra e professora da Universidade de Vila Velha (UVV), Jaqueline Rueda Oliveira, são problemas no exame e o dia que a pessoa foi fazer o teste.
“O teste pode estar inválido. Mas isso é facilmente detectável, já que todo teste tem que parecer uma linha de controle. Outra é o paciente estar procurando fazer o exame de forma muito precoce, quando tem pouca carga viral”, afirma.
A respeito do dia em que a pessoa deve fazer o teste, Jaqueline explica que, com a Ômicron, o ideal é procurar fazer o exame entre o terceiro e o quinto dias de sintomas. Sendo recomendado que a pessoa sintomática até lá fique em isolamento e evite o contato com outras pessoas.

QUARENTENA

Com tantas variantes, o tempo de quarentena virou uma dúvida recorrente nas pessoas. Segundo os especialistas, isso depende de uma série de condições, mas um período de cinco a sete dias costuma ser o suficiente para a maioria das pessoas. 
Porém, de acordo com Crispim Cerutti Junior, sem o parâmetro do exame positivo, a pessoa precisa se guiar pelo comportamento clínico. Então, é de bom senso se manter pelo menos 24 horas isolado até o fim dos sintomas.
“Você tem cinco dias de doença. Parou de ter os sintomas por 24 horas. Faça o exame. Se for negativo, está encerrado o isolamento. Por outro lado, deu positivo, chegou no sétimo dia, está sem sintomas há pelo menos 24 horas, não precisa fazer o exame e pode terminar o isolamento.” completa.
Por que teste rápido de Covid tem dado negativo para infectados

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