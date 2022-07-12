Vídeo: filhote de lobo-marinho aparece na Praia da Costa, em Vila Velha

Filhote de Lobo-Marinho surpreendeu banhistas da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Banhistas que estavam na Praia da Costa, em Vila Velha , foram surpreendidos por uma companhia inusitada na manhã dessa terça-feira (12). Um filhote de lobo-marinho, um parente próximo do leão-marinho, que estava debilitado e com frio, apareceu na areia da praia.

O bichinho ficou na areia da praia e parecia mesmo não querer voltar para a água. Morador da Praia da Costa, Silas Basílio, que pensou que se tratava de uma foca, disse que o lobo-marinho apareceu por volta das 9h15 e chamou a atenção de quem estava na praia.

"Eu estava fazendo a caminhada aqui no calçadão, vi um pessoal aglomerando na areia, fui ver e era uma foca. Ela aparentemente está com frio, porque quando a água bate nela, ela vai mais para frente. Parece estar machucada, debilitada, só fica quietinha", contou Silas.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, o animal é da espécie Arctocephalus australis e realmente estava debilitado. A pasta informou que a área onde o lobo-marinho estava foi isolada por agentes da secretaria, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) e do Instituto Orca.

O animal foi capturado, encaminhado para reabilitação e, depois, será solto no habitat natural dele. "A Secretaria de Meio Ambiente informa que encontrar animais marinhos nessa época do ano é normal, pois eles estão fugindo do inverno rigoroso no sul e quando chegam na costa é porque geralmente estão debilitados/desorientados", acrescentou a pasta.

Banhistas que estavam na Praia da Costa pensaram que se tratava de um filhote de foca Crédito: Ricardo Medeiros

A secretaria destacou também que a orientação para o caso de banhistas que encontrarem animais marinhos é ligar para o telefone 162 da Ouvidoria Municipal ou para o Ipram no 0800 0395005.

PARENTE DA FOCA?

Os banhistas que estavam na Praia da Costa no momento em que o lobo-marinho apareceu pensavam que era uma foca. A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha confirmou que o visitante inusitado da costa capixaba é, na verdade, um parente próximo do leão-marinho.

Animal tem o nome do Lobo-Marinho por conta dos pelos que possui no corpo Crédito: Ricardo Medeiros