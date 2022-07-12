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Visita inusitada

Vídeo: filhote de lobo-marinho aparece na Praia da Costa, em Vila Velha

Banhistas que estavam na praia nesta terça (12) foram surpreendidos pelo animal, que foi confundido com uma foca; o bichinho foi recolhido pela Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 jul 2022 às 11:04

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 11:04

Filhote de Lobo-Marinho surpreendeu banhistas da Praia da Costa, em Vila Velha
Filhote de Lobo-Marinho surpreendeu banhistas da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Banhistas que estavam na Praia da Costa, em Vila Velha, foram surpreendidos por uma companhia inusitada na manhã dessa terça-feira (12). Um filhote de lobo-marinho, um parente próximo do leão-marinho, que estava debilitado e com frio, apareceu na areia da praia.
O bichinho ficou na areia da praia e parecia mesmo não querer voltar para a água. Morador da Praia da Costa, Silas Basílio, que pensou que se tratava de uma foca, disse que o lobo-marinho apareceu por volta das 9h15 e chamou a atenção de quem estava na praia.
"Eu estava fazendo a caminhada aqui no calçadão, vi um pessoal aglomerando na areia, fui ver e era uma foca. Ela aparentemente está com frio, porque quando a água bate nela, ela vai mais para frente. Parece estar machucada, debilitada, só fica quietinha", contou Silas.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, o animal é da espécie Arctocephalus australis e realmente estava debilitado. A pasta informou que a área onde o lobo-marinho estava foi isolada por agentes da secretaria, o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) e do Instituto Orca.
O animal foi capturado, encaminhado para reabilitação e, depois, será solto no habitat natural dele. "A Secretaria de Meio Ambiente informa que encontrar animais marinhos nessa época do ano é normal, pois eles estão fugindo do inverno rigoroso no sul e quando chegam na costa é porque geralmente estão debilitados/desorientados", acrescentou a pasta.
Filhote de Lobo-Marinho surpreendeu banhistas da Praia da Costa, em Vila Velha
Banhistas que estavam na Praia da Costa pensaram que se tratava de um filhote de foca Crédito: Ricardo Medeiros
A secretaria destacou também que a orientação para o caso de banhistas que encontrarem animais marinhos é ligar para o telefone 162 da Ouvidoria Municipal ou para o Ipram no 0800 0395005.

PARENTE DA FOCA?

Os banhistas que estavam na Praia da Costa no momento em que o lobo-marinho apareceu pensavam que era uma foca. A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha confirmou que o visitante inusitado da costa capixaba é, na verdade, um parente próximo do leão-marinho.
Filhote de Lobo-Marinho surpreendeu banhistas da Praia da Costa, em Vila Velha
Animal tem o nome do Lobo-Marinho por conta dos pelos que possui no corpo Crédito: Ricardo Medeiros
"O nome lobo-marinho é devido as características que mais chamam atenção no corpo deles, que são os pelos. Quando jovens, os pelos são pretos, e quando estão mais velhos, eles ficam em com um tom marrom escuro. É parecido com o leão-marinho, porém é mais forte e tem o corpo mais robusto", apontou a secretaria.

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