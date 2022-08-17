Incêndio atinge vegetação perto de fábrica de explosivos no Sul do ES

Um incêndio no final da tarde desta quarta-feira (17) atingiu uma grande área de vegetação no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Imagens realizadas pelo repórter Thomaz Albano mostram a proporção que o fogo tomou.
A equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e registrou o incêndio. O fogo atingiu uma área muito grande de vegetação e chegou perto de uma fábrica de explosivos.
Além da fábrica, o fogo também chegou perto de casas. No entanto, segundo apuração da TV Gazeta Sul, o incêndio na área da empresa e das residências já foi controlado. Agora, os moradores da região estão ajudando os bombeiros no combate às chamas, que já se espalharam para outros locais.
De acordo com os bombeiros, foram, pelo menos, 12 chamados de incêndios em vegetação nesta quarta no município.