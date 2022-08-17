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Incêndio atinge vegetação perto de fábrica de explosivos no Sul do ES

Fogo começou no fim da tarde desta quarta-feira (17) e rapidamente se espalhou na vegetação, no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

17 ago 2022 às 20:25

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 20:25

Um incêndio no final da tarde desta quarta-feira (17) atingiu uma grande área de vegetação no distrito de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Imagens realizadas pelo repórter Thomaz Albano mostram a proporção que o fogo tomou.
A equipe da TV Gazeta Sul esteve no local e registrou o incêndio. O fogo atingiu uma área muito grande de vegetação e chegou perto de uma fábrica de explosivos.
Incêndio atinge grande área de vegetação em Cachoeiro de Itapemirim
Bombeiros foram acionados para conter as chamas que se aproximavam da fábrica de artefatos explosivos  Crédito: Thomaz Albano
Além da fábrica, o fogo também chegou perto de casas. No entanto, segundo apuração da TV Gazeta Sul, o incêndio na área da empresa e das residências já foi controlado. Agora, os moradores da região estão ajudando os bombeiros no combate às chamas, que já se espalharam para outros locais.
De acordo com os bombeiros, foram, pelo menos, 12 chamados de incêndios em vegetação nesta quarta no município.

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