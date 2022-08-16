Aulas são suspensas por causa de fumaça de incêndio em Cachoeiro

Bombeiros Corpo de foi acionado para atender a ocorrência nesta tarde. Segundo informações repassadas à equipe no momento da solicitação, as chamas estavam altas e se alastravam rapidamente.

Uma guarnição foi ao local do incêndio, no entanto, por se tratar de uma área extensa, uma equipe de apoio foi acionada para ajudar no combate às chamas. “Os bombeiros tiveram êxito em extinguir as chamas, e realizaram o trabalho de rescaldo para evitar reignição. Não há registro de vítimas”, apontou.

O morador da região Josiel Rodrigues dos Santos registrou, em vídeo, uma das áreas queimadas no bairro. De acordo com ele, o incêndio começou no período da manhã, próximo à escola. E, à tarde, não teve mais aula. “Eles chegaram até a começar a aula, mas tiveram que liberar os alunos”, contou.

A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas da instituição foram suspensas por recomendação do Corpo de Bombeiros , “devido à presença constante de fumaça próximo à unidade de ensino, fato que poderia ser prejudicial à saúde dos estudantes”.

Contudo, na quarta-feira (17), as aulas na unidade escolar que possui 91 crianças matriculadas, entre creche e pré-escola, voltam a acontecer normalmente. “O fato ocorrido não causou nenhum dano a EMEB”, completou, em nota.

Para o repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, moradores contaram que ficaram desesperados ao ver tanta fumaça na região. A técnica de enfermagem Lidia Dias Amado, por exemplo, teve que sair de casa e ir para a rua. Veja imagens a seguir: