Vídeo: incêndio atinge restaurante em Cachoeiro de Itapemirim

A fumaça provocada por um incêndio em um restaurante no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, chamou a atenção dos moradores nesta segunda-feira (05). O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.
O caso aconteceu por volta das 11h, na Rua Pedro Dias. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar ao chegar ao local a equipe de combate constatou que houve um princípio de incêndio na churrasqueira do restaurante, os funcionários do lugar já tinham controlado o fogo.
Os militares fizeram o resfriamento e a checagem da tubulação da churrasqueira e, em seguida, finalizaram a atuação. Não houve vítimas e o dono do imóvel não solicitou perícia de incêndio.