Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fumaça

Vídeo: incêndio atinge restaurante em Cachoeiro de Itapemirim

Fogo teve início em uma churrasqueira do comércio, no bairro Guandu, no final da manhã desta segunda-feira (05). Ninguém se feriu

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:06
Fumaça chamou a atenção de moradores do centro
Fumaça chamou a atenção de moradores do centro Crédito: Reprodução/ Redes sociais
A fumaça provocada por um incêndio em um restaurante no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, chamou a atenção dos moradores nesta segunda-feira (05). O Corpo de Bombeiros foi acionado e ninguém ficou ferido.
O caso aconteceu por volta das 11h, na Rua Pedro Dias. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar ao chegar ao local a equipe de combate constatou que houve um princípio de incêndio na churrasqueira do restaurante, os funcionários do lugar já tinham controlado o fogo.
Os militares fizeram o resfriamento e a checagem da tubulação da churrasqueira e, em seguida, finalizaram a atuação. Não houve vítimas e o dono do imóvel não solicitou perícia de incêndio.

Veja Também

Motorista é presa após beber, dirigir e bater em viatura da PM em Cariacica

Apps de pagamento entram na mira de golpistas; saiba como se proteger

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)
Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados